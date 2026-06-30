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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में अब छुट्टी के दिन भी होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा, 5 जुलाई से नई व्यवस्था शुरू

दिल्ली में अब छुट्टी के दिन भी होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा, 5 जुलाई से नई व्यवस्था शुरू

Delhi News: वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट हर महीने दूसरे शनिवार और सभी रविवार को संचालित होगी. अदालतों का समय सुबह 10 बजे से 1 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 30 Jun 2026 09:16 AM (IST)
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दिल्ली में ट्रैफिक चालान का निपटारा अब और आसान होने जा रहा है. लोगों की सुविधा और लंबे समय से लंबित चालानों को जल्दी निपटाने के लिए 5 जुलाई 2026 से दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट शुरू किए जा रहे हैं. यह पहल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त प्रयास से शुरू की जा रही है.

11 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बनेंगी 22 स्पेशल बेंच

दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसरों में कुल 22 ट्रैफिक कोर्ट बेंच बनाई जाएंगी. हर बेंच एक दिन में 700 तक कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालानों का निपटारा कर सकेगी. एक वाहन के लिए अधिकतम 20 चालान ही इस सुविधा के तहत पेश किए जा सकेंगे.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में रिश्तों का खूनी अंत! अनुज ने सो रही पत्नी सोनम पर किए ताबड़तोड़ वार, लखनऊ से लाया था चाकू

हर महीने दूसरे शनिवार और सभी रविवार को लगेगी अदालत

वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट हर महीने दूसरे शनिवार और सभी रविवार को संचालित होगी. अदालतों का समय सुबह 10 बजे से 1 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा जिसमें गाड़ियों के चालान से प्रभावित लोगों को आसानी से राहत मिल सकती है.

इन जिला अदालतों में मिलेगी सुविधा

यह सुविधा तीस हजारी, पटियाला हाउस, साकेत, द्वारका, रोहिणी और कड़कड़डूमा सहित दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसरों में उपलब्ध होगी.

पहले ऑनलाइन डाउनलोड करें चालान

जिन लोगों के कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान वर्चुअल कोर्ट में लंबित हैं. वे निर्धारित पोर्टल से अपना चालान डाउनलोड कर अदालत में पेश कर सकेंगे. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के अनुसार मौके पर ही चालान का निपटारा कराया जा सकेगा.

लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

इस नई व्यवस्था से लोगों को वर्चुअल कोर्ट की प्रक्रिया में आने वाली दिक्कतों से राहत मिलेगी. साथ ही लंबित चालानों का तेजी से निपटारा होगा, ट्रैफिक नियमों के पालन को बढ़ावा मिलेगा और अदालतों का बोझ भी कम होगा.

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Published at : 30 Jun 2026 09:16 AM (IST)
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