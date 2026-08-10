दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन AAP के छह विधायक मार्शल आउट

दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र की शुरूआत हो चुकी है. विधानसभा में आज कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बिल भी पेश किये जा सकते हैं. आज भी सदन में नेता प्रतिपक्ष आतिशी की गैर-मौजूदगी का मुद्दा उठा सकता है, जिसपर हंगामें के आसार हैं. सत्र शुरू होते ही AAP के 6 विधायकों को स्पीकर ने सदन से बाहर निकाल दिया है.

इसके अलावा आज सदन में कई महत्वपूर्ण बिल पेश किये जा सकते हैं, जिसपर चर्चा होगी. इसके साथ ही रेखा गुप्ता आज वित्त वर्ष 2024-25 के राज्य वित्त से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट भी पेश कर सकती हैं.

सत्र शुरू होते ही 6 AAP विधायक बाहर

सोमवार को मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद ही दिल्ली विधानसभा से AAP के छह विधायकों को बाहर मार्शल आउट कर दिया. ये विधायक आपत्तीजनक टी-शर्ट पहनकर सदन में आये थे, जिसे स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने उनसे अपनी 'आपत्तिजनक' टी-शर्ट उतारने को कहा था. बाहर निकाले गए विधायक में संजीव झा, जरनैल सिंह, कुलदीप कुमार, प्रेम कुमार, सोम दत्त और अजय दत्त शामिल हैं.

STORY | 6 AAP MLAs marshalled out of Delhi Assembly



Just a few minutes after the commencement of the second day of the Monsoon Session on Monday, six AAP MLAs were marshalled out of the Delhi Assembly after Speaker Vijender Gupta asked them to remove their ''objectionable''… pic.twitter.com/SBidteNwiQ — Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026

सदन से क्यों गायब हैं आतिशी?

आज भी सदन में आतिशी अनुपस्थित दिखाईं दीं, जिसपर एक बार फिर सत्ता पक्ष सवाल उठा सकता है. गौर हो कि सत्र की पहली बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला. सत्ता पक्ष ने सदन में नेता प्रतिपक्ष आतिशी की गैर-मौजूदगी पर सवाल उठाए थे, जिसपर आम आदमी पार्टी (AAP) ने विरोध किया था. सत्र के पहले दिन मंत्री कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया था कि आतिशी सत्र के बीच में मौजूद रहने के बजाय गोवा में हैं. इसपर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला था. स्पीकर ने नेता विपक्ष की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाया था और पूछा था कि आपको लीड कौन कर रहा है, कहां है नेता विपक्ष.

सत्र के पहले दिन 7 अगस्त को ₹650 करोड़ के कथित स्वास्थ्य घोटाले को लेकर AAP ने जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद स्पीकर ने संजीव झा और कुलदीप कुमार समेत AAP के पांच विधायकों को मार्शल आउट किया था. हंगामें के कारण सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित तक कर दिया गया था.

आज भी हंगामें के आसार

आज सत्र के दूसरे दिन की बात करें तो विधानसभा में दिल्ली दंगों के दोषी ताहिर हुसैन का मामला गूंज सकता है. ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी हैं और उन्हें दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 31 जुलाई 2026 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

वित्त वर्ष 2024-25 के राज्य वित्त से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाएगी, जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगी. इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के 2019 से 2023 के बीच राजस्व में 220 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ियां का उल्लेख है.

आज सदन में किन बिलों के पेश होने की उम्मीद?

इसके अलावा दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज सदन में दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को पेश करेंगे. यह बिल काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसके कानून बनने से प्रत्येक कोर्स में दिल्ली के छात्रों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो जायेंगी. इसके अलावा भी इसमें कई प्रावधान हैं जो दिल्ली के छात्रों के हित को देखते हुए तय किए गए हैं.

वहीं, दिल्ली के IT विभाग के मंत्री डॉ पंकज सिंह आज टाइम बाउंड राइट टू सर्विस बिल पेश करेंगे. दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा पेश पुराने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट एक्ट को वापस लेने पर भी सत्र में चर्चा की हो सकती है.

साइकिल बांटती दिखीं सीएम रेखा

वहीं, सत्र के शुरू होने से पहले दिल्ली विधानसभा में आज अनोखी तस्वीर देखने को मिली जहां एक तरफ सरकार छात्राओ को साइकिल बांट रही है, तो वही दूसरी तरफ AAP विधायक उसी साइकिल वितरण में करोड़ो के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं. AAP विधायक उसी मॉडल की साइकिल लेकर विधानसभा में दिखे जिस मॉडल की साइकिल छात्राओ को बांटी गई है.

AAP ने लगाए घोटाले के आरोप

AAP विधायकों का आरोप है जो साइकिल 4000 की है, वही साइकिल सरकार 7000 की खरीद रही ऐसा कैसे हो सकती है. हमें एक साइकिल 4000 की मिल रही है और जब सरकार एक लाख तीस हजार साइकिल खरीद रही है, तो उसे तीन हजार प्रति साइकिल महंगी कैसे मिल सकती है? AAP ने आरोप लगाया कि इतनी साइकिल सरकार ने सीधे हीरो कंपनी से नहीं खरीदी, बल्कि इसकी खरीद के लिए प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया जो अपने आप में सवाल खड़े करता है.

क्यों साइकिल बांटी जा रही?

दरअसल, दिल्ली सरकार द्वारा छात्राओं को विद्या वाहन योजना के तहत एक लाख चालीस हजार साइकिल वितरित की जानी है, जिसको लेकर सरकार लगातार छात्राओ को साइकिल बांट रही है और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है.

3 दिनों का है मानसून सत्र

बता दें कि दिल्ली विधानसभा का छठा मानसून सत्र 7 अगस्त 2026 से शुरू हुआ था और यह 11 अगस्त तक चलेगा. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में तीन दिवसीय सत्र में कुल तीन बैठकें होंगी. यह बैठकें 7, 10 और 11 अगस्त निर्धारित हैं. इस दौरान विभिन्न विधायी कार्यों पर चर्चा की जा रही है.