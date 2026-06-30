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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में गर्मी का डबल अटैक! 4 साल में सबसे गर्म रातें, आखिर कब होगी बारिश IMD ने दिया अपडेट

दिल्ली में गर्मी का डबल अटैक! 4 साल में सबसे गर्म रातें, आखिर कब होगी बारिश IMD ने दिया अपडेट

Delhi Weather News In Hindi: राजधानी में पिछले चार वर्षों की सबसे गर्म रातें दर्ज की गईं. बता दें कि दिल्ली में 1 जुलाई से 4 जुलाई के बीच झमाझम बारिश के आसार हैं. 

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 30 Jun 2026 07:13 AM (IST)
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दिल्ली में भीषण गर्मी अपना कहर बरपा रही है. लोगों को उमस और गर्मी से हाल बेहाल नजर आ रहा है. इस बार गर्मी चरम पर है. हालांकि मानसून की गतिविधियां जल्द ही राजधानी में दस्तक देने वाली हैं. इस बार गर्मियों में शाम के बाद भी दिल्लीवासियों को गर्मी से राहत नहीं मिली.

राजधानी में पिछले चार वर्षों की सबसे गर्म रातें दर्ज की गईं. बता दें कि दिल्ली में 1 जुलाई से 4 जुलाई के बीच झमाझम बारिश के आसार हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, मार्च से जून की मानसून-पूर्व अवधि में औसत न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 2022 के बाद सबसे अधिक है.

दिल्ली में आज का मौसम

दिल्ली में भयंकर गर्मी के बीच मंगलवार (30 जून) को कई इलाकों में लू चलने की भी संभवाना है. हालांकि इसके बाद मौसम बदल जाएगा. दिल्ली में सुबह 6 बजे से ही तापमान 31 डिग्री के करीब बना हुआ है. वहीं दिन में ज्यादातर धूप दिखाई देगी.

मौसम में 64 प्रतिशत की नमी देखने को मिलेगी. इसके साथ ही दिल्ली में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं. वहीं दोपहर बाद मौसम करवट बदलेगा. दिल्ली में बुधवार (1 जुलाई) से मौसम में बदलाव होगा और तापमान में भी 4 से 5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिलेगी.

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बारिश की संभावना 15 प्रतिशत है, जबकि आर्द्रता (Humidity) 45 प्रतिशत और हवा की रफ्तार 10 किमी प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. अगले कुछ दिनों में मौसम सुहावना हो जाएगा. बुधवार से दिल्ली वालों को बारिश से राहत मिलेगी.

29 जून कितना रहा तापमान

29 जून तक दर्ज आंकड़ों के अनुसार, मार्च-जून अवधि में औसत न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रहा. इससे पहले यह 2021 में 21.2, 2022 में 23.3, 2023 में 20.9, 2024 में 22.8 और 2025 में 22.5 डिग्री सेल्सियस था. इस प्रकार, यह 2022 के बाद सबसे अधिक मौसमी औसत है.

वहीं, 28 जून तक मार्च-जून अवधि का औसत अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह 2021 में 36.5, 2022 में 38.4, 2023 में 35, 2024 में 37.6 और 2025 में 36.6 डिग्री सेल्सियस था. पिछले छह वर्षों में यह 2024 के बाद दूसरा सर्वाधिक औसत तापमान है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 07:13 AM (IST)
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