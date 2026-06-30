दिल्ली में गर्मी का डबल अटैक! 4 साल में सबसे गर्म रातें, आखिर कब होगी बारिश IMD ने दिया अपडेट

दिल्ली में भीषण गर्मी अपना कहर बरपा रही है. लोगों को उमस और गर्मी से हाल बेहाल नजर आ रहा है. इस बार गर्मी चरम पर है. हालांकि मानसून की गतिविधियां जल्द ही राजधानी में दस्तक देने वाली हैं. इस बार गर्मियों में शाम के बाद भी दिल्लीवासियों को गर्मी से राहत नहीं मिली.

राजधानी में पिछले चार वर्षों की सबसे गर्म रातें दर्ज की गईं. बता दें कि दिल्ली में 1 जुलाई से 4 जुलाई के बीच झमाझम बारिश के आसार हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, मार्च से जून की मानसून-पूर्व अवधि में औसत न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 2022 के बाद सबसे अधिक है.

दिल्ली में आज का मौसम

दिल्ली में भयंकर गर्मी के बीच मंगलवार (30 जून) को कई इलाकों में लू चलने की भी संभवाना है. हालांकि इसके बाद मौसम बदल जाएगा. दिल्ली में सुबह 6 बजे से ही तापमान 31 डिग्री के करीब बना हुआ है. वहीं दिन में ज्यादातर धूप दिखाई देगी.

मौसम में 64 प्रतिशत की नमी देखने को मिलेगी. इसके साथ ही दिल्ली में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं. वहीं दोपहर बाद मौसम करवट बदलेगा. दिल्ली में बुधवार (1 जुलाई) से मौसम में बदलाव होगा और तापमान में भी 4 से 5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिलेगी.

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बारिश की संभावना 15 प्रतिशत है, जबकि आर्द्रता (Humidity) 45 प्रतिशत और हवा की रफ्तार 10 किमी प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. अगले कुछ दिनों में मौसम सुहावना हो जाएगा. बुधवार से दिल्ली वालों को बारिश से राहत मिलेगी.

29 जून कितना रहा तापमान

29 जून तक दर्ज आंकड़ों के अनुसार, मार्च-जून अवधि में औसत न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रहा. इससे पहले यह 2021 में 21.2, 2022 में 23.3, 2023 में 20.9, 2024 में 22.8 और 2025 में 22.5 डिग्री सेल्सियस था. इस प्रकार, यह 2022 के बाद सबसे अधिक मौसमी औसत है.

वहीं, 28 जून तक मार्च-जून अवधि का औसत अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह 2021 में 36.5, 2022 में 38.4, 2023 में 35, 2024 में 37.6 और 2025 में 36.6 डिग्री सेल्सियस था. पिछले छह वर्षों में यह 2024 के बाद दूसरा सर्वाधिक औसत तापमान है.

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