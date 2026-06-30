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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में रिश्तों का खूनी अंत! अनुज ने सो रही पत्नी सोनम पर किए ताबड़तोड़ वार, लखनऊ से लाया था चाकू

दिल्ली में रिश्तों का खूनी अंत! अनुज ने सो रही पत्नी सोनम पर किए ताबड़तोड़ वार, लखनऊ से लाया था चाकू

Delhi Crime News: आरोपी अनुज ने दो शादियां की थीं, जिससे उसके पांच बच्चे हैं. सोनम उसकी दूसरी बीवी थी. पत्नी की हत्या करने के लिए अनुज लखनऊ से चाकू खरीदकर लाया था. उसके बच्चे उसके साथ लखनऊ में रहते हैं.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 30 Jun 2026 08:22 AM (IST)
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दिल्ली के कड़कड़डूमा गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी की सोते समय चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी. पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी पति को गिरफ्तार कर हत्या की गुत्थी सुलझा ली.

28 जून को पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना मिली कि कड़कड़डूमा गांव के एक कमरे में महिला खून से लथपथ पड़ी है. सूचना मिलते ही आनंद विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. कमरे के अंदर 30 वर्षीय सोनम जोशी का शव पड़ा मिला. उसके शरीर पर चाकू के कई गहरे घाव थे. मौके पर क्राइम टीम और एफएसएल की टीम ने जांच कर अहम सबूत जुटाए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

आरोपी ने लखनऊ से रची हत्या की साजिश

दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी पति अनुज जोशी पहले से ही पत्नी की हत्या की योजना बनाकर लखनऊ से चाकू खरीदकर दिल्ली आया था. वह बस से कड़कड़डूमा गांव पहुंचा और तड़के करीब 5:40 बजे उस कमरे में घुस गया जहां सोनम सो रही थी. उसने सो रही पत्नी पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

वारदात के बाद कमरे में ही छिपा दिया चाकू

हत्या के बाद आरोपी ने इस्तेमाल किया गया चाकू प्लास्टिक की थैली में रखकर कमरे के अंदर ही छिपा दिया. पुलिस ने परिवार के लोगों और पड़ोसियों की मदद से आरोपी को दबोच लिया. उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया.

दो शादियां, पांच बच्चों का पिता है आरोपी

पुलिस के मुताबिक आरोपी अनुज जोशी मूल रूप से लखनऊ का रहने वाला है. उसकी पहली शादी से दो बच्चे हैं. तलाक के बाद उसने सोनम से दूसरी शादी की जिससे उसके तीन बच्चे हैं. सभी पांचों बच्चे फिलहाल आरोपी के साथ लखनऊ में रहते हैं.

दिल्ली पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे की पूरी वजह और अन्य पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है.

Published at : 30 Jun 2026 08:22 AM (IST)
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