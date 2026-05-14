Delhi Weather Update: दिल्ली का तापमान पहुंचेगा 40 के पार, बढ़ने वाली है लू की मार, जानें आज के मौसम का हाल
Delhi Weather Update: IMD का अनुमान है कि इस सप्ताह के कई दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति रहने की संभावना है.
- गर्मी से बच्चों, बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई.
देश के कई राज्यों में एक बार फिर से गर्मी बढ़ रही है. दिल्ली का तापमान बुधवार (14 मई) को 39.2 दर्ज किया गया है. इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का अनुमान है कि दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश हो सकती हैं.
बुधवार (13 मई) को राष्ट्रीय राजधानी में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शहर के कुछ हिस्सों में देर रात तक आंधी, बिजली कड़कने और ओले गिरने के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया था .पिछले 24 घंटों में दिल्ली में दक्षिण पूर्वी हवाएं चलीं, जिसकी गति 15 से 20 किमी प्रति घंटा रही और झोंको के साथ 37 किमी प्रति घंटा तो पहुंच गई.
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बढ़ेगी लू की मार
IMD का अनुमान है कि इस सप्ताह के कई दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति रहने की संभावना है. ऐसे में राजधानी के लोगों को गर्मी परेशान कर सकती है. अगले 6 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है. हालांकि, अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और उसके बाद 1-2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी.
कैसा रहे आज दिल्ली का मौसम
राजधानी में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और उसके बाद 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, आज गुरुवार (14 मई) को न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. सुबह से दोपहर के समय बहुत हल्की बारिश हो सकती है, जिसके साथ गरज/बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान हवा की गति 30-40 किमी/घंटा ररहने का आनुमामन है, जो झोंको के साथ बढ़कर 50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है. दिल्ली के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है.
बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने बच्चे, बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों सावधान रहने की सलाह दी है क्योंकी गर्मी इनकी स्वास्थ्य परेशानियों को बढ़ा सकता है. इसके अलावा गर्मी को देखते हुए हल्के व ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनने की सलाह दी गई है.
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Source: IOCL