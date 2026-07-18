सोनम वांगचुक की अस्पताल में बिगड़ी हालत? डॉक्टर बोले- 'तुरंत इलाज की जरूरत...'

सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक के हेल्थ को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत बिगड़ने और गंभीर जटिलताओं से बचाने के लिए तुरंत इलाज की जरूरत है. लंबे समय से भूख हड़ताल पर रहने के कारण उनके शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) के लक्षण दिखाई दे रहे हैं.

हालांकि सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक होश में हैं और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. उनका पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन का स्तर सामान्य है.

Activist Sonam Wangchuk's health update as on 9 PM | Sonam Wangchuk, who is admitted at VMMC & Safdarjung Hospital, remains conscious and haemodynamically stable. His pulse, blood pressure and oxygen saturation are currently within normal limits. However, he is exhibiting… pic.twitter.com/CLpNoOMROR — ANI (@ANI) July 18, 2026

एम्स दिल्ली का एक डॉक्टर भी करेगा निगरानी

एम्स, नई दिल्ली के एक स्वतंत्र विशेषज्ञ ने भी उनकी जांच की और अस्पताल के डॉक्टरों की राय से सहमति जताई. विशेषज्ञ ने कहा कि उन्हें मुंह से या नस के जरिए (IV) तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी देना मेडिकल रूप से जरूरी है. एम्स का एक डॉक्टर भी इलाज करने वाली टीम में शामिल हो गया है और उनकी लगातार निगरानी करेगा.

सोनम वांगचुक ने IV फ्लूइड समेत सभी दवाएं लेने से किया इनकार

डॉक्टरों और एम्स के विशेषज्ञ द्वारा कई बार समझाने के बावजूद सोनम वांगचुक ने IV फ्लूइड, ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) और सभी दवाएं लेने से इनकार कर दिया है. उनके परिवार ने भी अभी तक इस इलाज के लिए सहमति नहीं दी है. फिलहाल उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. इलाज करने वाली टीम लगातार उन्हें और उनके परिवार को समझाने की कोशिश कर रही है ताकि वे जल्द से जल्द इलाज के लिए सहमति दें और उनकी सेहत को सुरक्षित रखा जा सके.

जंतर-मंतर से उठाकर पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती

दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार (18 जुलाई) को सुबह सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 21वें दिन तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस जबरन उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले गई. इस दौरान जंतर-मंतर पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया.

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