Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार, झारखंड में गरज-चमक के साथ बारिश।

भारत के कई राज्यों में मई महीने में ही मानसून के पहले की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. पश्चिम राजस्थान और उसके आसपास चक्रवाती माहौल बना हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के आसपास भी मौसम प्रणाली सक्रिय है. इनकी वजह से कई राज्यों में बादल, आंधी और बारिस की स्थिति बन रही है. वहीं, उत्तर भारत के राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी रुक-रुक कर बारिश और गरज-चमक देखने को मिल रही है. जबकि असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई है.

दिल्ली में झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले

देश की राजधानी दिल्ली और गुरुग्राम समेत एनसीआर के कई इलाकों में बुधवार (13 मई, 2026) की शाम झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. बारिश के साथ-साथ कुछ इलाकों में ओले भी गिरे हैं. बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है.

#WATCH | Parts of Delhi-NCR receive rainfall accompanied by a hailstorm and strong winds. Visuals from Gurugram, Haryana. pic.twitter.com/s1oRFxnO8p — ANI (@ANI) May 13, 2026

बदलते मौसम पर IMD ने क्या कहा?

मौसम विभाग के वैज्ञानिकों को कहना है कि बंगाल की खाड़ी और उत्तर श्रीलंका के पास बना कम दबाव का क्षेत्र अब मजबूत हो रहा है और उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहा है. इसके साथ जुड़ा चक्रवाती सिस्टम समुद्र तल से करीब 5.8 किमी ऊंचाई तक फैला हुआ है. इसकी वजह से आने वाले दो दिनों में यह सिस्टम और ज्यादा प्रबल हो सकता है, जिससे बारिश की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ेंगी. दक्षिण भारत, अंडमान-निकोबार और बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों में इसका असर दिखना पहले से ही शुरू हो गया है.

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दक्षिण में भारी बारिश और पश्चिम भारत में तेज गर्मी और लू का असर

अंडमान-निकोबार और दक्षिण तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है, जबकि केरलम, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम भारत का हाल बिल्कुल ही अलग है. राजस्थान, गुजरात और विदर्भ के कई इलाकों में तेज गर्मी और लू का असल अभी भी दिखाई दे रहा है. कुछ इलाकों में हालात गंभीर हीटवेव तक पहुंच गए हैं, जिससे दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है.

देश के किस राज्य में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में कई मौसमी सिस्टम एक साथ सक्रिय हैं. इसकी वजह से कहीं बारिश, कहीं गर्मी और कहीं मौसम सामान्य बना हुआ है. IMD के मुताबिक, असम, मेघालय समेत पूर्वोत्तर राज्यों के साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर भारत के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है. जबकि तमिलनाडु और अंडमान-निकोबार में बारिश के लगातार जारी रहने की संभावना है.

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