हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: मुरथल से लौट रहे 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत, लिबासपुर फ्लाईओव पर हादसा

दिल्ली: मुरथल से लौट रहे 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत, लिबासपुर फ्लाईओव पर हादसा

Delhi News: दिल्ली के स्वरूप नगर में बुधवार (22 अक्टूबर) तड़के एक दर्दनाक हादसे में बुलेट बाइक सवार तीन दोस्तों - सुमित, मोहित और अनुराग की मौत हो गई. वे मुरथल से लौट रहे थे.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 22 Oct 2025 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में बुधवार (22 अक्टूबर) तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जिसमें बुलेट बाइक सवार तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गयी. मृतकों की पहचान, सुमित (27), मोहित (26) और अनुराग (23) के रूप में हुई. ये सभी दिल्ली के नांगलोई इलाके के रहने वाले थे.

डीसीपी आउटर-नॉर्थ हरेश्वर स्वामी से मिली जानकारी के अनुसार, 22 अक्टूबर की रात करीब 1:33 बजे पुलिस को जीटी रोड स्थित लिबासपुर फ्लाईओवर पर एक सड़क दुर्घटना की सूचना मिली. जिस पर तुरंत ही स्वरूप नगर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक क्षतिग्रस्त बुलेट मोटरसाइकिल के पास तीन युवक सड़क पर पड़े मिले. तीनों की हालत देखकर साफ था कि उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी है.

हेलमेट नहीं पहना था, मुरथल से लौटते वक्त हुआ हादसा

प्राथमिक जांच में पता चला कि तीनों युवक बिना हेलमेट के मुरथल में डिनर के बाद दिल्ली लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक लिबासपुर फ्लाईओवर पर बने जर्सी बैरियर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों को बचाने का कोई मौका नहीं मिला.

नहीं मिला कोई चश्मदीद

पुलिस ने आसपास के इलाके में चश्मदीद गवाहों की तलाश की, लेकिन कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला. घायलों को तुरंत सरकारी अस्पताल बुराड़ी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. तीनों के शवों को बी.जे.आर.एम. अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया है. इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

पुलिस के मुताबिक, यह हादसा तेज रफ्तार और बिना हेलमेट के चलने से हुआ. बुलेट के आगे के हिस्से का बुरी तरह टूटना भिड़ंत की तीव्रता बताता है. शुरुआती जांच पर पुलिस ने केस दर्ज किया और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी. घरवालों को हादसे की खबर दे दी गई है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय लिबासपुर फ्लाईओवर पर तेज़ गति से चलने वाले वाहन अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं. पुलिस ने लोगों से ऐसी घटनाओं से बचने के लिए गति सीमा का पालन करने और वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की अपील की है.

और पढ़ें
Published at : 22 Oct 2025 03:10 PM (IST)
Tags :
Delhi Accident DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
क्रिकेट
इन 5 बल्लेबाजों ने डेब्यू वनडे में ठोकी फिफ्टी, लेकिन फिर भी दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिला
इन 5 बल्लेबाजों ने डेब्यू वनडे में ठोकी फिफ्टी, लेकिन फिर भी दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिला
Advertisement

वीडियोज

महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
क्रिकेट
इन 5 बल्लेबाजों ने डेब्यू वनडे में ठोकी फिफ्टी, लेकिन फिर भी दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिला
इन 5 बल्लेबाजों ने डेब्यू वनडे में ठोकी फिफ्टी, लेकिन फिर भी दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिला
विश्व
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है 40 हजार की आबादी वाला देश?
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है छोटा-सा देश?
यूटिलिटी
आगरा की इन चीजों से कम पैसों में शुरू हो जाएगा कारोबार, रोजाना होगा 5 गुना मुनाफा
आगरा की इन चीजों से कम पैसों में शुरू हो जाएगा कारोबार, रोजाना होगा 5 गुना मुनाफा
ट्रेंडिंग
अद्भुत... अलौकिक... आश्चर्य... हिंदू भजन पर लड़की ने किया जोरदार नृत्य, वीडियो देख आप भी करेंगे नमन
अद्भुत... अलौकिक... आश्चर्य... हिंदू भजन पर लड़की ने किया जोरदार नृत्य, वीडियो देख आप भी करेंगे नमन
रिलेशनशिप
Dating Culture in Latvia: इस देश में एक-एक लड़के की होती हैं 5-5 गर्लफ्रेंड, जान लें यहां का लाइफस्टाइल
इस देश में एक-एक लड़के की होती हैं 5-5 गर्लफ्रेंड, जान लें यहां का लाइफस्टाइल
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget