दिल्ली: मुरथल से लौट रहे 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत, लिबासपुर फ्लाईओव पर हादसा

दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में बुधवार (22 अक्टूबर) तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जिसमें बुलेट बाइक सवार तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गयी. मृतकों की पहचान, सुमित (27), मोहित (26) और अनुराग (23) के रूप में हुई. ये सभी दिल्ली के नांगलोई इलाके के रहने वाले थे.

डीसीपी आउटर-नॉर्थ हरेश्वर स्वामी से मिली जानकारी के अनुसार, 22 अक्टूबर की रात करीब 1:33 बजे पुलिस को जीटी रोड स्थित लिबासपुर फ्लाईओवर पर एक सड़क दुर्घटना की सूचना मिली. जिस पर तुरंत ही स्वरूप नगर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक क्षतिग्रस्त बुलेट मोटरसाइकिल के पास तीन युवक सड़क पर पड़े मिले. तीनों की हालत देखकर साफ था कि उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी है.

हेलमेट नहीं पहना था, मुरथल से लौटते वक्त हुआ हादसा

प्राथमिक जांच में पता चला कि तीनों युवक बिना हेलमेट के मुरथल में डिनर के बाद दिल्ली लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक लिबासपुर फ्लाईओवर पर बने जर्सी बैरियर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों को बचाने का कोई मौका नहीं मिला.

नहीं मिला कोई चश्मदीद

पुलिस ने आसपास के इलाके में चश्मदीद गवाहों की तलाश की, लेकिन कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला. घायलों को तुरंत सरकारी अस्पताल बुराड़ी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. तीनों के शवों को बी.जे.आर.एम. अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया है. इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

पुलिस के मुताबिक, यह हादसा तेज रफ्तार और बिना हेलमेट के चलने से हुआ. बुलेट के आगे के हिस्से का बुरी तरह टूटना भिड़ंत की तीव्रता बताता है. शुरुआती जांच पर पुलिस ने केस दर्ज किया और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी. घरवालों को हादसे की खबर दे दी गई है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय लिबासपुर फ्लाईओवर पर तेज़ गति से चलने वाले वाहन अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं. पुलिस ने लोगों से ऐसी घटनाओं से बचने के लिए गति सीमा का पालन करने और वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की अपील की है.