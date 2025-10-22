दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा की तैयारियों को लेकर विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि “कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमारी सरकार अपने काम और वादों पर पूरी तरह खरी उतर रही है. वहीं उन्होंने राजधानी में AQI की रिपोर्ट पर कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में कम है,सरकार हर संभव प्रयास कर रही है.

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस बार दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को लेकर ऐतिहासिक तैयारी की है. वर्षों से जो छठ पूजा यमुना के घाटों पर बंद कर दी गई थी, उसे उनकी सरकार ने फिर से शुरू किया है. उन्होंने कहा कि पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज घाट तक करीब 17 प्रमुख स्थानों पर ‘मॉडल छठ घाट’ बनाए जा रहे हैं.

मॉर्डन छठ घाट तैयार

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक लगभग एक हजार से ज्यादा लोगों ने छठ पूजा मनाने के लिए आवेदन किया है. दिल्ली के हर जिले और उप-जिले में कम से कम एक “मॉडर्न छठ घाट” तैयार किया जाएगा. इन घाटों पर टेंट, लाइट, पीने के पानी, शौचालय, चाय-पानी और साफ-सफाई की सभी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी ताकि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो.

घाटों पर होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बार 200 से अधिक छठ घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत-संगीत और पारंपरिक लोक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही मॉडल घाटों पर विशेष पुष्पवर्षा की भी व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि “छठ सिर्फ पर्व नहीं, बल्कि आस्था और अनुशासन का प्रतीक है. दिल्ली में पूर्वांचल समाज के लोग इसे बहुत श्रद्धा से मनाते हैं, इसलिए सरकार इसे भव्य रूप से आयोजित कर रही है.

यमुना की सफाई जारी है

प्रदूषण और यमुना नदी के झाग पर विपक्ष के आरोपों को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा- कुछ तो लोग कहेंगे, विपक्ष का काम है कहना. लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए लगातार काम किया है. जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पिछले साल का डेटा देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रदूषण में कमी आई है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यमुना की सफाई, कृत्रिम वर्षा (क्लाउड सीडिंग) और ग्रीन फायरक्रैकर नीति जैसे कदम उठा चुकी है. छठ पर्व के मौके पर यमुना के घाटों को स्वच्छ, सुरक्षित और आकर्षक बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि “हमारा मकसद किसी पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि दिल्ली के लोगों की आस्था का सम्मान करना है. छठ पूजा शुद्ध भावना का पर्व है और दिल्ली सरकार इसे भव्यता के साथ मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है.