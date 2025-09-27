हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के मंगोलपुरी में मामूली विवाद में 10वीं के छात्र की हत्या, परिजनों स्कूल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

Mangolpuri Murder: दिल्ली के मंगोलपुरी में दसवीं के छात्र व्योम की सहपाठियों द्वारा पिटाई से मौत हो गई। मामूली विवाद के बाद हुई इस घटना में स्कूल गार्ड की लापरवाही भी सामने आई है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 27 Sep 2025 03:58 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां दसवीं कक्षा के छात्र व्योम की कुछ सहपाठियों ने मामूली विवाद के बाद बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिवारजन और स्थानीय लोग गुस्से में हैं और पुलिस और स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक व्योम परीक्षा देकर घर लौट रहा था. इसी दौरान स्कूल गेट के बाहर कुछ छात्रों से उसका झगड़ा हो गया. देखते ही देखते बहस मारपीट में बदल गई और व्योम को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक के भाई ने बताया कि उसके सहपाठियों ने बड़ी ही बेरहमी से उसकी पिटाई की थी, जिससे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि इलाज शुरू होने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया.

परिजनों का गुस्सा, स्कूल गार्ड पर भी आरोप

व्योम की मां और परिजनों का आरोप है कि जब गेट पर व्योम को पीटा जा रहा था, तब स्कूल गार्ड ने रोकने के बजाय यह कहकर किनारा कर लिया कि "गेट के सामने झगड़ा मत करो, आगे जाओ." परिवार का कहना है कि अगर गार्ड ने बीच-बचाव किया होता तो शायद आज व्योम जिंदा होता.

इलाके में आक्रोश, पुलिस और स्कूल प्रशासन पर सवाल

घटना के बाद मंगोलपुरी इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसी घटनाएं हुई हों. उनका आरोप है कि पुलिस की लापरवाही और स्कूल प्रशासन की अनदेखी की वजह से ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह घटना छात्रों के बीच छोटे झगड़े और आपसी नाराजगी से उपजी है. आरोपी छात्रों की आयु बहुत कम है. जांच चल रही है. पुलिस हर कोण देख रही है. वह आरोपी छात्रों और सही कारणों का पता लगा रही है.

Published at : 27 Sep 2025 03:58 PM (IST)
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
patna
'आई लव मोहम्मद' के पीछे राहुल-तेजस्वी, सबसे पहला नाम ओवैसी...', गिरिराज सिंह का विपक्ष पर बड़ा आरोप
बॉलीवुड
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद 'तेरे नाम' सुनकर आ जाते थे आंसू, समीर अनजान का खुलासा
क्रिकेट
खूंखार 'शतक' से सिर्फ 2 कदम दूर हैं हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में रचेंगे इतिहास?
विश्व
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
patna
'आई लव मोहम्मद' के पीछे राहुल-तेजस्वी, सबसे पहला नाम ओवैसी...', गिरिराज सिंह का विपक्ष पर बड़ा आरोप
बॉलीवुड
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद 'तेरे नाम' सुनकर आ जाते थे आंसू, समीर अनजान का खुलासा
क्रिकेट
खूंखार 'शतक' से सिर्फ 2 कदम दूर हैं हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में रचेंगे इतिहास?
विश्व
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
हेल्थ
Brain Fog After Lunch: लंच के बाद क्यों छा जाता है ब्रेन फॉग? जानें इससे बचने के आसान उपाय
शिक्षा
DRDO में निकली वैकेंसी, आज से शुरू हो रहे आवेदन; फटाफट करें अप्लाई
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
