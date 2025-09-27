दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां दसवीं कक्षा के छात्र व्योम की कुछ सहपाठियों ने मामूली विवाद के बाद बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिवारजन और स्थानीय लोग गुस्से में हैं और पुलिस और स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक व्योम परीक्षा देकर घर लौट रहा था. इसी दौरान स्कूल गेट के बाहर कुछ छात्रों से उसका झगड़ा हो गया. देखते ही देखते बहस मारपीट में बदल गई और व्योम को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक के भाई ने बताया कि उसके सहपाठियों ने बड़ी ही बेरहमी से उसकी पिटाई की थी, जिससे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि इलाज शुरू होने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया.

परिजनों का गुस्सा, स्कूल गार्ड पर भी आरोप

व्योम की मां और परिजनों का आरोप है कि जब गेट पर व्योम को पीटा जा रहा था, तब स्कूल गार्ड ने रोकने के बजाय यह कहकर किनारा कर लिया कि "गेट के सामने झगड़ा मत करो, आगे जाओ." परिवार का कहना है कि अगर गार्ड ने बीच-बचाव किया होता तो शायद आज व्योम जिंदा होता.

इलाके में आक्रोश, पुलिस और स्कूल प्रशासन पर सवाल

घटना के बाद मंगोलपुरी इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसी घटनाएं हुई हों. उनका आरोप है कि पुलिस की लापरवाही और स्कूल प्रशासन की अनदेखी की वजह से ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह घटना छात्रों के बीच छोटे झगड़े और आपसी नाराजगी से उपजी है. आरोपी छात्रों की आयु बहुत कम है. जांच चल रही है. पुलिस हर कोण देख रही है. वह आरोपी छात्रों और सही कारणों का पता लगा रही है.