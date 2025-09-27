पंजाबी बाग के गोल्डन पार्क रामपुरा में 18 सितंबर की देर रात ट्रांसपोर्ट सेंटर के पास दो युवकों पर हुई चाकूबाजी के तीन आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार (26 सितंबर) को गिरफ्तार कर लिया. घटना में पीड़ित सनी और आदित्य को गंभीर चोटें आई थीं. गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने उनके बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

इस मामले को सुलझाने के लिए डीसीपी वेस्ट जिला के नेतृत्व में पंजाबी बाग एसीपी शिवम और SHO संजय दहिया के कुशल निर्देशन में विशेष जांच टीम का गठन किया गया. इस टीम में SI मंदीप कुमार, हेड कांस्टेबल संदीप, कांस्टेबल सुन्दर और निर्मल शामिल थे. टीम को निर्देशित किया गया कि घटना के सभी पहलुओं की जांच कर आरोपियों को पकड़कर मामले का शीघ्र समाधान किया जाए.

150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल पुलिस ने सुलझाया मामला

पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए 150 से अधिक CCTV फुटेज की विस्तृत जांच की. पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद और तकनीकी निगरानी से आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धरमेंदर (20), पिता मनोज निवासी A-187/71 इंदिरा कॉलोनी, शिवम (20), पिता राम सागर निवासी A-13 इंदिरा कॉलोनी और साहिल (21), पिता अर्जुन निवासी 187/58 इंदिरा कॉलोनी के रूप में हुई है.

कूरियर डिलीवरी का काम करते थे तीनों आरोपी

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चाकू, एक स्कूटी और घटना के दौरान पहने गए कपड़े बरामद किए गए हैं. शुरुआती पूछताछ में यह सामने आया कि तीनों आरोपी सेफ एक्सप्रेस कंपनी में कूरियर डिलीवरी का काम करते थे. पुलिस आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है ताकि मामले में और सुराग और सबूत जुटाए जा सकें.