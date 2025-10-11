दिवाली-छठ में घर जाने पर नहीं होगी दिक्कत, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर खास इंतजाम

त्योहारों के समय राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन और इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) पर यात्री भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती होती है, जिससे निपटने के लिए रेलवे और परिवहन विभाग ने स्टेशन एवं बस टर्मिनलों पर यात्री प्रबंधन के विशेष इंतेजामों की तैयारी कर रखी है ताकि प्लेटफार्मों एवं बस स्टैंडों पर अनियंत्रित भीड़ की स्थिति न बने और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके.

त्योहारों के मौसम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके तहत अब आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को भी प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले कुछ समय के लिए ‘होल्डिंग एरिया’ में रोक कर रखा जाएगा.

आरक्षित यात्रियों के लिए अस्थायी होल्डिंग जोन

अजमेरी गेट की ओर रेलवे एक अस्थायी होल्डिंग क्षेत्र तैयार कर रहा है, जहां आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को ट्रेन प्रस्थान से 60 से 90 मिनट पहले तक रोक कर रखा जाएगा. इसके बाद ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर प्रवेश दिया जाएगा. यह व्यवस्था फरवरी में हुई भीड़भाड़ की घटना के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखकर लागू की जा रही है.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इससे स्टेशन पर अफरातफरी की स्थिति नहीं बनेगी और यात्रियों की आवाजाही नियंत्रित रहेगी.

इसके अलावा अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए पहले से तैयार स्थायी होल्डिंग क्षेत्र को और सुविधाजनक बनाया गया है. रेलवे की योजना है कि ज्यादातर अनारक्षित गाड़ियों को प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना किया जाए, ताकि यात्रियों को फुट ओवरब्रिज पार न करना पड़े और सीधे अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकें. इस क्षेत्र में आरपीएफ जवानों की अतिरिक्त तैनाती भी की जाएगी.

सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत

त्योहार के मौके पर भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशन पर अतिरिक्त आरपीएफ बल की तैनाती का निर्णय लिया है. दोनों ही स्टेशनों के अस्थायी और स्थायी होल्डिंग क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. वहीं, स्थायी होल्डिंग क्षेत्र में सामान की जांच के लिए नई एक्स-रे मशीनें भी स्थापित की गई हैं.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस बार सुरक्षा और प्रबंधन दोनों पर बराबर जोर दिया गया है ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो.

दिल्ली मंडल के डीआरएम पुष्पेश त्रिपाठी ने शुक्रवार को अजमेरी गेट होल्डिंग क्षेत्र का निरीक्षण किया. यह क्षेत्र लगभग तैयार हो चुका है और निरीक्षण रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी गई है. उम्मीद है कि अगले दो से तीन दिनों में इसका औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि यह नई व्यवस्था आगामी त्योहारों के दौरान रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन में अहम भूमिका निभाएगी.

ISBT पर भी भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम

दिल्ली के प्रमुख इंटर-स्टेट बस टर्मिनल, जैसे कश्मीरी गेट (महाराणा प्रताप ISBT), सराय काले खां ISBT, और आनंद विहार ISBT पर भी त्योहारों के मद्देनज़र विशेष इंतज़ाम किए जा रहे हैं. इसके तहत, कश्मीरी गेट ISBT में यात्रियों और ब़सों की आवागमन व्यवस्था बेहतर करने के लिए अलग-अलग प्रवेश-निकास मार्ग बनाए गए हैं ताकि भीड़ को दिशा दी जा सके.

सराय काले खां ISBT में यात्रियों के इंतजार के लिए सुरक्षित एवं विस्तारित वेटिंग क्षेत्र बनाए गए हैं, साथ ही बैरियर एवं रेलिंग लगाकर लाइन प्रबंधन किया जाएगा. वहीं, आनंद विहार ISBT रेलवे स्टेशन से जुड़ा होने के कारण, यहां भी यात्री-स्ट्रीम को समन्वित रूप से संचालित करने का प्रबंध किया गया है ताकि यात्री ट्रांजिशन (बस से ट्रेन या ट्रेन से बस) में जाम न हो.

