दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 12 वार्डों के निगम उपचुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. बैठक में 5 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी, 12 ऑब्जर्वर और संबंधित वार्डों के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे.

इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के अलावा दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री डॉ. नरेंद्र नाथ, पूर्व विधायक हरी शंकर गुप्ता, सुरेंद्र कुमार, राजेश गर्ग, जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ राव, राजेश चौहान, जावेद मिर्जा, सतबीर शर्मा, दिनेश कुमार, विरेन्द्र कसाना, मुदित अग्रवाल, रागिनी नायक, निगम पार्षद हाजी जरीफ, प्रदेश महिला अध्यक्ष पुष्पा सिंह, नीतू वर्मा और विनीत यादव शामिल रहे.

इस दौरान देवेन्द्र यादव ने स्पष्ट किया कि, अगर दिल्ली राज्य चुनाव आयोग निगम उपचुनाव जल्दी कराता है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की वोट चोरी पर लगाम लगाई गई तो कांग्रेस सभी 12 वार्डों में जीत हासिल करेगी.

रेखा गुप्ता सरकार पर लगाए आरोप

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो अपने नेता राहुल गांधी के संघर्ष से प्रेरित होकर भाजपा की संवैधानिक अधिकारों की चोरी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे हैं. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने पिछले आठ महीनों में लोगों से किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया है. आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति से लगभग विलुप्त होती जा रही है और जनता अब कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देख रही है.

देवेन्द्र यादव ने निगम में भाजपा सरकार के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने कूड़े के पहाड़ कम करने का दावा किया था लेकिन, आज भी सड़कों, गलियों और कॉलोनियों में गंदगी के ढेर और जलभराव आम बात बन चुकी है.

भाजपा ने दिल्ली सरकार और निगम दोनों पर कब्जा कर लिया, लेकिन जनता के जीवन में कोई सुधार नहीं आया. दिल्लीवासी अब झूठे वादों और खोखले दावों का जवाब उपचुनाव में देंगे.

वार्ड स्तर पर कांग्रेस की जमीनी तैयारी पूरी

देवेन्द्र यादव ने बताया कि अप्रैल माह में ही 12 निगम वार्डों के लिए ऑब्जर्वर और 5 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जा चुका था. उन्होंने कहा कि सभी ऑब्जर्वर अपने-अपने वार्डों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर मतदाताओं की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं. लोगों में बीजेपी की वोट चोरी के खिलाफ भारी रोष है.

दिल्ली कांग्रेस ने ‘संगठन सृजन अभियान’ के तहत राजधानी में संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत किया है. उन्होंने बताया कि 14 जिला अध्यक्ष, 258 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, 520 मंडलम और प्रत्येक मंडलम के अंतर्गत सेक्टर इंचार्जों की नियुक्ति पूरी की जा चुकी है.

कांग्रेस कार्यकर्ता हर गली-मोहल्ले में जाकर भाजपा की षड्यंत्रकारी वोट चोरी के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं.

मजबूत उम्मीदवारों के साथ जीत का लक्ष्य

कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी ने प्रत्येक निगम वार्ड में मजबूत उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब पार्टी जीत के लक्ष्य को लेकर मैदान में उतर चुकी है. उन्होंने कहा, भले ही विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती हो लेकिन, लोग अब कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं. अगर कार्यकर्ता मजबूती से अपना पक्ष रखें, तो उपचुनावों में कांग्रेस की जीत तय है.