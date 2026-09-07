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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के 7 रेलवे स्टेशन होंगे मल्टी मोडल ट्रांजिट हब, मेट्रो-बस तक पहुंचा आसान

दिल्ली के 7 रेलवे स्टेशन होंगे मल्टी मोडल ट्रांजिट हब, मेट्रो-बस तक पहुंचा आसान

दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल, हजरत निजामुद्दीन और नई दिल्ली समेत कई कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों को एकीकृत मल्टी मोडल ट्रांजिट हब के तौर पर विकसित करने की योजना पर काम हो रहा है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 07 Sep 2026 01:47 PM (IST)
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रेल से दिल्ली पहुंचने वाले यात्रियों के लिए स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मेट्रो, बस या नमो ट्रेन पकड़ना जल्द आसान हो सकता है. आनंद विहार टर्मिनल, हजरत निजामुद्दीन और नई दिल्ली समेत दिल्ली के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों को एकीकृत मल्टी मोडल ट्रांजिट हब के तौर पर विकसित करने की योजना पर काम हो रहा है. इसके तहत रेलवे स्टेशनों को आसपास मौजूद मेट्रो स्टेशन, नमो ट्रेन स्टेशन और बस टर्मिनल से स्काईवाक, फुट ओवरब्रिज और अंडरग्राउंड सबवे जैसी सुविधाओं के जरिए जोड़ा जाएगा. यात्रियों के लिए पार्किंग और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की व्यवस्था भी की जाएगी.

आनंद विहार और निजामुद्दीन में शुरू हो चुका है काम

आनंद विहार टर्मिनल और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को मल्टी मोडल ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है. आनंद विहार टर्मिनल को फुट ओवरब्रिज के जरिए मेट्रो स्टेशन और आइएसबीटी से जोड़ा गया है. यहां ट्रेवलेटर से लैस स्काईवाक बनाने का प्रस्ताव है. इसके तैयार होने के बाद आनंद विहार रेलवे स्टेशन से नमो ट्रेन, मेट्रो और कौशांबी बस टर्मिनल तक आवाजाही ज्यादा सुगम होगी.

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को ट्रेवलेटर वाले फुट ओवरब्रिज के जरिए नमो ट्रेन स्टेशन से जोड़ा जा चुका है. इसके अलावा नजदीकी बस टर्मिनल और मेट्रो स्टेशन तक यात्रियों की पहुंच आसान करने की योजना भी बनाई गई है.

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नई दिल्ली स्टेशन पर कई परिवहन साधनों को जोड़ने की तैयारी

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास पहले से चल रहा है. मौजूदा समय में यहां यलो लाइन का मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन मौजूद हैं. इसके अलावा निर्माणाधीन इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का स्टेशन भी यहां प्रस्तावित है. नई दिल्ली स्टेशन से विभिन्न इलाकों के लिए बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं.

पुनर्विकास परियोजना में इन सभी परिवहन साधनों को एक-दूसरे से जोड़कर एकीकृत मल्टी मोडल ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की योजना है. इसका उद्देश्य रेलवे से उतरने के बाद यात्रियों को अलग-अलग साधनों तक पहुंचने के लिए अनावश्यक दूरी और परेशानी से बचाना है.

पुरानी दिल्ली से समयपुर बादली तक जुड़ेंगे चार और स्टेशन

रेलवे अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशन में पुरानी दिल्ली, सदर बाजार, शाहदरा और समयपुर बादली रेलवे स्टेशनों को भी इसी मॉडल पर विकसित करने की तैयारी है. इस संबंध में पीएमओ के अधिकारियों की रेलवे और संबंधित विभागों के साथ हाल में बैठक हुई है.

परियोजना के लिए उत्तर रेलवे को नोडल एजेंसी बनाया गया है. संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की जाएगी. परियोजना के काम में किसी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए पीएमओ की ओर से इसकी निगरानी की जा रही है. पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहले से यलो लाइन के चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से जुड़ा है. अब इसे कुछ दूरी पर स्थित कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन और आइएसबीटी से भी बेहतर तरीके से जोड़ने की योजना है. इससे रेलवे स्टेशन से मेट्रो और बस सेवाओं तक यात्रियों की आवाजाही आसान हो सकेगी.

शाहदरा स्टेशन को मेट्रो और बस टर्मिनल से जोड़ने की योजना

शाहदरा रेलवे स्टेशन के आसपास मौजूद रेड लाइन के मेट्रो स्टेशन और बस टर्मिनल को भी एकीकृत कनेक्टिविटी व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी है. इसका मकसद यात्रियों को रेलवे से उतरने के बाद दूसरे सार्वजनिक परिवहन साधनों तक आसानी से पहुंच उपलब्ध कराना है.

सदर बाजार दिल्ली के प्रमुख थोक बाजारों में शामिल है और यहां स्थित रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही होती है. निर्माणाधीन मजेंटा लाइन के जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर पर सदर बाजार में मेट्रो स्टेशन भी बनाया जाएगा. ऐसे में रेलवे और मेट्रो के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करना इस इलाके के यात्रियों के लिए अहम होगा.

समयपुर बादली बनेगा बाहरी दिल्ली का बड़ा ट्रांजिट हब

समयपुर बादली रेलवे स्टेशन को बाहरी दिल्ली के महत्वपूर्ण ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की योजना है. प्रस्तावित एकीकृत मल्टी मोडल ट्रांजिट हब में यात्रियों की जरूरत के मुताबिक पार्किंग, ईवी चार्जिंग और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है.

एक ही जगह पर रेलवे, मेट्रो, नमो ट्रेन और बस सेवाओं को बेहतर तरीके से जोड़ने से यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन बदलने में आसानी होगी. पार्किंग और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधाएं मिलने से स्टेशन से आगे की यात्रा भी सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य है. परियोजना से यात्रियों को राहत मिलने के साथ सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 01:47 PM (IST)
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