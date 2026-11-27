दिल्ली में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के दौरान वोटर लिस्ट से करीब 47.5 लाख नाम हटाए जाने के बाद नए सिरे से नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में उम्मीद से काफी कम आवेदन पहुंचे हैं. 25 नवंबर तक फॉर्म-6 के जरिए सिर्फ 3,37,970 लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया है.

इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने के मुकाबले नए आवेदन का आंकड़ा काफी छोटा है. ऐसे में करीब 40 लाख वोटर्स के नाम फाइनल वोटर लिस्ट से बाहर रह जाने की आशंका जताई जा रही है. दिल्ली में SIR के दौरान मतदाता सूची से करीब 47.5 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए थे.

इसके बाद नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन मांगे गए. इस प्रक्रिया में नए वोटर और पहली बार मतदाता बनने वाले लोगों को भी शामिल किया गया है. लेकिन नाम जुड़वाने के लिए आए आवेदनों की संख्या हटाए गए नामों के मुकाबले काफी कम है.

25 नवंबर तक फॉर्म-6 के 3.37 लाख आवेदन

सीईओ कार्यालय को 31 अगस्त से 25 नवंबर के बीच फॉर्म-6 के कुल 3,37,970 आवेदन मिले हैं. इनमें नए मतदाता बनने वाले और पहले से वोटर रहे लोग, दोनों शामिल हैं. इससे पहले प्री-SIR अवधि यानी 31 अगस्त तक फॉर्म-6 के 2,12,400 आवेदन प्राप्त हुए थे. दोनों अवधियों को मिलाकर अब तक फॉर्म-6 के 5,50,370 आवेदन मिल चुके हैं.

40 लाख नाम फाइनल लिस्ट से बाहर रहने की आशंका

क्लेम और ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की निर्धारित समय सीमा 25 नवंबर को समाप्त हो चुकी है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम जुड़ने का इंतजार है. एसआईआर के दौरान हटाए गए करीब 47.5 लाख नामों के मुकाबले आवेदन की संख्या कम रहने से लगभग 40 लाख वोटर्स के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाने की आशंका बनी हुई है.

फॉर्म-6 के अलावा दूसरे फॉर्म से भी आए आवेदन

SIR अवधि में फॉर्म-6 के अतिरिक्त फॉर्म-6A के 631, फॉर्म-7 के 37,038 और फॉर्म-8 के 1,26,241 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इन चारों तरह के फॉर्म को मिलाकर कुल 5,01,880 आवेदन आए. वहीं, प्री-SIR अवधि यानी 30 अगस्त तक इन चारों फॉर्म के जरिए कुल 5,25,990 आवेदन प्राप्त हुए थे.

आवेदनों के निपटारे का आंकड़ा भी आया सामने

क्लेम और ऑब्जेक्शन के निपटारे के दौरान फॉर्म-6 के 3,03,353, फॉर्म-7 के 36,373 और फॉर्म-8 के 2,76,498 आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है. यह आंकड़ा बताता है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के साथ पहले से दर्ज नामों में बदलाव और आपत्तियों पर भी काम हुआ है.

फाइनल लिस्ट के लिए करना होगा इंतजार

सीईओ कार्यालय के अनुसार, मतदाता अभी भी फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, 25 नवंबर के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा. इन आवेदनों का निपटारा 22 दिसंबर के बाद किया जाएगा. यानी अब आवेदन करने वाले लोगों के नाम मौजूदा अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने के बजाय बाद की प्रक्रिया के तहत निपटाए जाएंगे.

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