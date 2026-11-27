दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत रद्द करने की मांग वाली ACB की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने ACB की याचिका पर सत्येंद्र जैन से इस संबंध में जवाब मांगा है.

इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को तय की गई है. दिल्ली जल बोर्ड के STP टेंडर में घोटाले के आरोप में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को 18 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया था, लेकिन 3 सितंबर को उन्हें जमानत मिल गई थी.

ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती

भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने ट्रायल कोर्ट के 3 सितंबर 2026 के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. निचली अदालत ने इस मामले में सत्येंद्र जैन की अचानक और जल्दबाजी में की गई गिरफ्तारी को लेकर ACB की आलोचना की थी. ACB ने तर्क दिया है कि ट्रायल कोर्ट ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि अभियोजन पक्ष ने एक ही आपराधिक साजिश में अलग-अलग आरोपियों की अलग-अलग भूमिकाएं बताई हैं.

ACB ने अपनी याचिका में क्या तर्क दिये?

ACB ने आगे अपनी याचिका में बताया है कि सत्येंद्र जैन की भूमिका नीतिगत और प्रशासनिक स्तरों पर उनके द्वारा दी गई मंजूरियों और लिए गए फैसलों से जुड़ी है, लेकिन कोर्ट ने इसपर ध्यान नहीं दिया. ACB का तर्क है कि ट्रायल कोर्ट ने इस अपराध की गंभीरता को नहीं समझा, जबकि ये एक गंभीर आर्थिक अपराध है. इस अपराध का असर सार्वजनिक धन और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर पड़ता है.

याचिका में ये भी कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला एक सुनियोजित साजिश पर आधारित है, जिसमें सरकारी अधिकारियों, एक निजी टेक्नोलॉजी प्रदाता कंपनी और बिचौलियों ने कथित तौर पर एक-दूसरे के साथ मिलकर काम किया था. ऐसे मामलों में मुख्य आरोपी से जुड़ी कोई भी बातचीत या भुगतान के प्रत्यक्ष सबूत की मांग नहीं की जा सकती है. ACB का कहना है कि कोर्ट ने इस अपराध की गंभीरता को कम आंका है.

दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 सितंबर को सत्येंद्र जैन को जमानत दी थी. जमानत देते हुए कहा था कि ACB द्वारा पेश किए गए डिजिटल सबूत और फोन कॉल रिकॉर्ड उन्हें सीधे तौर पर किसी रिश्वतखोरी से नहीं जोड़ते हैं. कोर्ट ने ACB को फटकारा भी था कि उसने जल्दबाजी में जैन की गिरफ्तारी की थी.