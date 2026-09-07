सत्य निकेतन हादसे के 22 घंटे बाद CM रेखा गुप्ता का एक्शन, अब किस पर गिरेगी गाज?

साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत ढहने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. रविवार (6 सितंबर) को हुए इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है. हादसे के करीब 22 घंटे बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर पूरे मामले को लेकर बयान दिया है. उन्होंने हादसे के लिए बिल्डिंग मालिक की लापरवाही को जिम्मेदार बताया और साफ कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हादसे के बाद सरकार अब दिल्ली में पुरानी और खतरनाक इमारतों को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है. ऐसी इमारतों की पहचान की जाएगी, उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें गिराया जाएगा. इसके साथ ही अधिकारियों की लापरवाही सामने आने पर उन्हें भी नहीं बख्शने की बात कही गई है.

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बिल्डिंग मालिक की लापरवाही से हुआ हादसा: रेखा गुप्ता

रेखा गुप्ता ने कहा, "यह वाकई एक दुखद घटना है, जो बिल्डिंग के मालिक की लापरवाही की वजह से हुई. यह बहुत पुरानी बिल्डिंग थी और इसके पिलर इसलिए गिर गए क्योंकि बेसमेंट में पानी भर गया था. जिससे पूरी बिल्डिंग ढह गई. इस बिल्डिंग के मामले में कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और मालिक के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके अलावा, आस-पास की दूसरी खतरनाक बिल्डिंगों की पहचान करके उन्हें गिराया जाएगा. खास तौर पर हमने ठीक इसके पीछे वाली बिल्डिंग को खाली करवा लिया है और उसे तुरंत गिरा दिया जाएगा."

PG से स्कूल तक हर इमारत का होगा स्ट्रक्चरल ऑडिट

सत्य निकेतन हादसे के बाद सरकार अब ऐसी इमारतों की सुरक्षा को लेकर नई पॉलिसी तैयार कर रही है. इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, "सरकार, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एक ऐसी पॉलिसी बना रही है, जिसके तहत पब्लिक इस्तेमाल वाली किसी भी बिल्डिंग, चाहे वह PG हो, नर्सिंग होम हो, स्कूल हो या कोई और सुविधा का समय-समय पर स्ट्रक्चरल ऑडिट और सेफ्टी सर्टिफिकेशन करवाना जरूरी होगा. वरना, वहां कोई भी पब्लिक एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी."

हादसे के बाद इमारत से निकाले गए लोगों और छात्रों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सरकार की तरफ से मदद का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा, "हम किसी को भी असुरक्षित PG में रहने नहीं देंगे. बिल्डिंग से निकाले गए लोगों के लिए हमने कॉलेज हॉस्टलों में रहने का इंतजाम किया है और सरकार उनकी जरूरतों का ध्यान रख रही है. हम इस घटना से प्रभावित छात्रों के माता-पिता के संपर्क में हैं और उनकी परेशानी कम करने के लिए उन्हें पूरी मदद दे रहे हैं. जिन सरकारी अधिकारियों की देखरेख में कमी, लापरवाही या दूसरी गलतियों की वजह से यह स्थिति बनी, उनके खिलाफ आज ही सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

80 फीसदी मलबा हटाया गया, 6 लोगों की मौत

मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया, "लगभग 80% मलबा हटा दिया गया है, बस बेसमेंट का मलबा बचा है. यह पक्का है कि बेसमेंट में पानी भरा हुआ था और पानी जमा होने के साथ-साथ पुरानी इमारत में चल रहे मरम्मत के काम की वजह से बिल्डिंग गिर गई. अब तक 12 लोगों को निकाला जा चुका है. 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बाकी 6 की हालत स्थिर है. हम उनके माता-पिता के संपर्क में हैं और यह पक्का करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई परेशानी न हो."

उन्होंने कहा, "बच्चों का सही इलाज चल रहा है. यह मामला हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की सीधी देखरेख में भी है. केंद्रीय गृह मंत्री हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और हमें प्रधानमंत्री से भी मार्गदर्शन मिल रहा है. किसी भी खतरनाक इमारत को बख्शा नहीं जाएगा. ऐसी सभी इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी."

20, 30 या 40 साल पुरानी इमारतों के लिए नए नियम

रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार पुरानी इमारतों के लिए एक नई व्यवस्था तैयार कर रही है. उन्होंने कहा, "हम अधिकारियों के साथ मिलकर एक ऐसी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत 20, 30 या 40 साल पुरानी इमारतों को स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी और अपनी सुरक्षा को प्रमाणित करना होगा. इसके बिना, उन्हें उस जगह पर कोई भी सार्वजनिक सेवा या सुविधा चाहे वह PG हो, नर्सिंग होम हो, स्कूल हो या कोई अन्य गतिविधि चलाने का अधिकार नहीं होगा. इस संबंध में कड़े नियम लागू किए जाएंगे. इसके अलावा, जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा."

मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि अगर किसी सरकारी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा, "सभी अधिकारियों और नगर निगम को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं. इसमें शामिल किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा. सस्पेंशन के आदेश आज ही जारी कर दिए जाएंगे. हम इन छात्रों के साथ पूरी तरह खड़े हैं. हमने नगर निगम को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी छात्र को कोई परेशानी न हो. सरकार की ओर से हम सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे."

सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारियों पर होगी कार्रवाई- मंत्री सिरसा

दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी हादसे को लेकर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं. मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि, "शंका है कि शायद अभी भी कोई मजदूर फंसा हो, क्योंकि उनके वहां होने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है. जिम्मेदार सभी अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा. यह कार्रवाई आज ही होगी. यह बताना मेरे लिए ठीक नहीं होगा कि किस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, ऐसे स्तरों पर जहां शायद पहले कभी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है. सभी को जवाब देना होगा."

दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने बताया, "अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 अन्य का इलाज चल रहा है. दो लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है. AIIMS में इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि वे मरीज खतरे से बाहर हैं. शुरुआती तौर पर यह एक हादसा लगता है. यह घर पुराना था इस प्रक्रिया के दौरान किसी लापरवाही या ढांचे की खराबी की वजह से पूरी इमारत ढह गई. इसमें कोई शक नहीं कि निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री शायद उस गुणवत्ता की नहीं थी, जो ढांचे को संभाल सके, जिसके कारण यह हादसा हुआ."

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बिना मंजूर प्लान के निर्माण पर तुरंत सीलिंग

सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने बिना मंजूर प्लान के हो रहे निर्माण के खिलाफ भी सख्त अभियान शुरू करने की बात कही है. मेयर ने कहा, "हमने सख्त निर्देश जारी किए हैं, अगर भविष्य में बिना मंजूर प्लान के कोई घर बनता हुआ पाया जाता है, तो उसे तुरंत सील कर दिया जाएगा और संबंधित अधिकारी, चाहे वह कितना भी सीनियर क्यों न हो, उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा. यह अभियान आज ही शुरू हो गया है. कल रात ही कमिश्नर को निर्देश जारी कर दिए गए थे. उन्होंने भी माना है कि यह सख्त कार्रवाई आज से शुरू हो जाएगी."

फिलहाल सत्य निकेतन में रेस्क्यू और तलाशी अभियान जारी है. सरकार की प्राथमिकता मलबे में किसी और व्यक्ति के फंसे होने की आशंका को खत्म करना और प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह और इलाज उपलब्ध कराना है.