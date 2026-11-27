राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लगातार अभियान चला रखा है और उनकी धर-पकड़ कर रही है. इसी क्रम में चलाए गए स्पेशल ड्राइव में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल, स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और फॉरेनर्स सेल की संयुक्त टीम ने एक ही परिवार के छह सदस्यों को पकड़ा. इनमें 50 वर्षीय शख्स के साथ 10 और 12 साल के दो नाबालिग भी शामिल हैं.

डीसीपी नॉर्थ निहारिका भट्ट के अनुसार, पुलिस को गोपनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे हैं. जिस पर उनकी पहचान, राष्ट्रीयता और भारत में रहने की वैधता की जांच के लिए एसीपी ऑपरेशन विशेष धत्तरवाल की देखरेख और एसटीएफ नॉर्थ के इंचार्ज इंस्पेक्टर आशीष कुमार दुबे की निगरानी में एंटी नारकोटिक्स सेल, स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और फॉरेनर्स सेल की संयुक्त टीम बनाई गई.

इसमें एंटी नारकोटिक्स सेल से एसआई प्रवीण, हेड कांस्टेबल राहुल, हेड कांस्टेबल सौरव और कांस्टेबल दीपांशु, STF की ओर से एएसआई राजीव और कांस्टेबल निशांत और फॉरेनर्स सेल से एसआई प्रदीप और कांस्टेबल सतेंद्र शामिल थे.

पूछताछ में परिवार के पांच अन्य सदस्यों का पता चला

टीम ने बाड़ा हिंदूराव स्थित सरकारी बालिका स्कूल के पास दबिश देकर मोहम्मद जहांगीर हुसैन को पकड़ा. पूछताछ के दौरान जहांगीर हुसैन ने खुद को बांग्लादेश का नागरिक बताया. उसने यह भी स्वीकार किया कि वह अपने परिवार के साथ भारत में रह रहा था और उनके पास वैध यात्रा एवं आव्रजन दस्तावेज नहीं थे.

इसके बाद पुलिस ने उसके परिवार के बाकी पांच सदस्यों का पता लगाया और उन्हें भी सत्यापन के लिए हिरासत में लिया. पुलिस ने सभी छह लोगों की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज जुटाए. जांच में उनकी बांग्लादेशी नागरिकता की पुष्टि हुई. साथ ही यह भी सामने आया कि परिवार के सदस्य बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के भारत में रह रहे थे.

पुलिस के अनुसार पकड़े गए बंगलादेशी परिवार में मोहम्मद जहांगीर हुसैन (50 वर्ष), कोहिनूर (40 वर्ष), नूर मोहम्मद (20 वर्ष), आसिफ (18 वर्ष) और परिवार के दो नाबालिग सदस्य – 12 और 10 वर्ष शामिल हैं. यह परिवार दिल्ली के सदर बाजार इलाके के आजाद मार्केट में रह रहा था. वेरिगिकेशन के दौरान इनके दस्तावेजों से बंगलादेशी निवासी होने की पुष्टि हुई.

मेडिकल जांच के बाद FRRO के सामने पेशी

सभी छह लोगों का अरुणा आसफ अली अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया. इसके बाद 26 नवंबर को उन्हें दिल्ली के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के सामने पेश किया गया. पुलिस ने नागरिकता की पुष्टि से जुड़े दस्तावेज और अपनी जांच रिपोर्ट भी संबंधित कार्यालय को सौंप दी.

जिसके आधार पर FRRO दिल्ली ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट की विभिन्न सम्बंधित धाराओं के तहत उनके खिलाफ आवाजाही के प्रतिबंध के आदेश जारी करते हुए उन्हें सराय रोहिल्ला स्थित शाहजादा बाग के सेवा सदन भेज दिया और आगे की कार्रवाई पूरी होने तक उन्हें वहीं रहने के निर्देश दिए.

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