पश्चिमी दिल्ली में रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से परेशान लोगों के लिए राहत की उम्मीद जगी है. सागरपुर से मायापुरी चौक तक करीब 4.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है.

इस परियोजना के पूरा होने पर सागरपुर, डाबड़ी और मायापुरी चौक से गुजरने वाले वाहन चालकों को पीक आवर्स में लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिल सकती है. खासकर द्वारका, जनकपुरी और पश्चिमी दिल्ली से धौला कुआं, मध्य दिल्ली और रिंग रोड की ओर आने-जाने वालों का सफर आसान होने की उम्मीद है.

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दो हिस्सों में तैयार होगा पूरा कॉरिडोर

प्रस्तावित फ्लाईओवर को दो प्रमुख हिस्सों में विकसित करने की योजना है. पहले हिस्से की शुरुआत सागरपुर रेड लाइट से होगी, जो लक्ष्मीबाई फ्लाईओवर तक जाएगा. इसकी लंबाई करीब 900 मीटर रखी गई है. दूसरा हिस्सा लक्ष्मीबाई फ्लाईओवर से मायापुरी मेट्रो स्टेशन चौक तक बनेगा. इसकी लंबाई लगभग 3.4 किलोमीटर होगी. दोनों हिस्सों को मिलाकर यह पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर करीब 4.5 किलोमीटर लंबा होगा.

PWD के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

इस परियोजना को लेकर पीडब्ल्यूडी की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर यूपीटीईसी (यूनाइटेड ट्रैफिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सेंटर) की कोर ग्रुप बैठक में विचार किया गया. बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद परियोजना को अगले चरण में आगे बढ़ाया गया है. योजना को जल्द अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई गई है. यह पहल दिल्ली सरकार के उस व्यापक मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत राजधानी की 18 प्रमुख सड़कों को सिग्नल-फ्री और जाम-मुक्त बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है.

निर्माण के रास्ते में हैं कई तकनीकी चुनौतियां

एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण आसान नहीं होगा. इसके रास्ते में कुछ ऐसी ढांचागत अड़चनें हैं, जिनका समाधान परियोजना शुरू होने से पहले जरूरी होगा। अधिकारियों के मुताबिक, प्रस्तावित मार्ग तिहाड़ जेल परिसर की चारदीवारी के काफी करीब से गुजरेगा. ऐसे में निर्माण के दौरान विशेष सावधानी और तकनीकी योजना की जरूरत पड़ेगी. इसके अलावा, इसी कॉरिडोर के ऊपर से हाई-टेंशन बिजली की लाइन भी गुजर रही है. इसके मद्देनजर विशेष इंजीनियरिंग व्यवस्था के साथ जरूरी सुरक्षा मंजूरियां हासिल करनी होंगी.



इस परियोजना के रास्ते में एक और अहम पहलू पर्यावरण से जुड़ा है. प्रस्तावित मार्ग पर करीब 300 पेड़ मौजूद हैं. ऐसे में निर्माण से संबंधित योजना तैयार करते समय इन पेड़ों का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहेगा. पीडब्ल्यूडी ने इस परियोजना के लिए 1.38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कराई है.

द्वारका से धौला कुआं तक आने-जाने वालों को होगा फायदा

फिलहाल सागरपुर, डाबड़ी और मायापुरी चौक के पूरे रास्ते पर व्यस्त समय में वाहनों का दबाव काफी बढ़ जाता है. कई बार गाड़ियों की लंबी कतारों के कारण लोगों को काफी देर तक सड़क पर फंसे रहना पड़ता है. एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार होने के बाद द्वारका, जनकपुरी और पश्चिमी दिल्ली से धौला कुआं, मध्य दिल्ली तथा रिंग रोड की तरफ जाने वाले लाखों वाहन चालकों को फायदा मिलने की उम्मीद है. उन्हें इस मार्ग पर बार-बार लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिल सकती है.

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