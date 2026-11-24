बुजुर्ग माता-पिता की जिंदगी में दखल देकर उन्हें अपने ही घर में परेशान करने वाले बेटे-बहू को दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम संदेश दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी बुजुर्ग को उसकी मर्जी के खिलाफ अपने ही घर में बेटे और बहू के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

अगर बुजुर्ग अपने घर में शांति और सम्मान के साथ रहना चाहता है तो उसकी इस इच्छा का सम्मान होना चाहिए. इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने 85 साल के बुजुर्ग के बेटे और बहू को चार हफ्ते के भीतर मकान खाली करने का आदेश दिया है.

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कोर्ट ने कहा- बुजुर्ग पिता को अपने घर में जीने का पूरा हक

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अमित महाजन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 85 साल के बुजुर्ग को अपने घर में शांति और सम्मान के साथ रहने का पूरा अधिकार है. जब बच्चों के साथ रिश्ते इतने खराब हो जाएं कि बात अदालत और पुलिस तक पहुंच जाए तो बुजुर्ग को उसी घर में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने साफ किया कि बुजुर्गो की सुरक्षा और सम्मान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता..

बेटों के कारोबार की लड़ाई से नहीं बदलता पिता का दर्द

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बुजुर्ग पिता अपने बेटों के बीच चल रहे कारोबारी विवाद की वजह से बेटे और बहू को घर से निकालना चाहते हैं. कोर्ट ने कहा कि बेटों के बीच कारोबार को लेकर विवाद होने का मतलब यह नहीं है कि पिता की शिकायत झूठी है. उन्हें कानून के तहत मिलने वाली सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता.

पत्नी की मौत के बाद बढ़ गई थीं परेशानियां

बुजुर्ग ने अदालत को बताया कि साल 2008 में उनके छोटे बेटे की शादी के बाद उन्होंने बड़े बेटे और बहू से अलग रहने के लिए दूसरा इंतजाम करने को कहा था, लेकिन दोनों ने घर खाली करने से इनकार कर दिया. आरोप है कि इसके बाद उनके व्यवहार में और बदलाव आ गया. बेटे-बहू ने उनके साथ ठीक से पेश आना बंद कर दिया और आर्थिक मदद देना भी बंद कर दिया. बुजुर्ग के मुताबिक साल 2020 में पत्नी की मौत के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई..

डीएम ने शिकायत बंद की तो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे बुजुर्ग

बुजुर्ग ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजंस एक्ट, 2007 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की थी. उन्होंने अपने बड़े बेटे और बहू को खुद के कमाए हुए मकान से बाहर निकालने और गुजारा भत्ता दिलाने की मांग की थी. हालंकि, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए शिकायत बंद कर दी कि उनके साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप साबित नहीं हुए हैं. साथ ही यह भी माना कि बुजुर्ग अपने बेटों के कारोबारी विवाद को लेकर इस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं.

हर बार मारपीट या दुर्व्यवहार का सबूत देना जरूरी नहीं

हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि घर के अंदर होने वाले दुर्व्यवहार को साबित करना हमेशा आसान नहीं होता. ऐसी घटनाएं अक्सर घर की चारदीवारी के भीतर होती हैं, जहां कोई बाहरी गवाह मौजूद नहीं होता. कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग को अपने साथ हुए हर दुर्व्यवहार का पक्का सबूत पेश करना जरूरी नहीं है..अगर वह यह दिखा देता है कि उसे अपने ही घर में शांति और सम्मान से रहने के लिए अपनी संपत्ति की सुरक्षा की जरूरत है तो भी बेटे-बहू को घर से निकालने का आदेश दिया जा सकता है..

चार हफ्ते में घर खाली करें बेटा-बहू, पुलिस को भी निर्देश

हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करते हुए बेटे और बहू को चार हफ्ते के भीतर मकान खाली करने का निर्देश दिया है..कोर्ट ने संबंधित थाने के एसएचओ को भी आदेश दिया कि जरूरत पड़ने पर बुजुर्ग की मदद की जाए ताकि अदालत के आदेश का पालन कराया जा सके.