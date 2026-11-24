दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती ठंड के साथ हवा और जहरीली होती जा रही है, मंगलवार की सुबह दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध और कोहरा छाया हुआ है. हालांकि, दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो जायेगा, लेकिन हवा की गुणवत्ता में सुधार होते दिखाई नहीं दे रहा है. 10-12 इलाकों में तो हवा की स्थिति काफी खराब है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार सोमवार सुबह शहर की हवा खराब स्थिति में बनी हुई है.

IMD के अनुसार, सोमवार (23 नवंबर) को शहर का अधिकतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री की गिरावट के साथ 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. कोहरे के कारण सफदरजंग में सुबह 06:30 बजे सबसे कम दृश्यता 800 मीटर दर्ज की गई. इस दौरान दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 245 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है. इस दौरान नमी का स्तर 42 से 95 प्रतिशत रहा.

विभाग के अनुसार, आज मंगलवार (24 नवंबर) को शहर का न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है. आज दिन के समय में हवा की गति 5 से 10 किमी प्रति घंटे रहने का अनुमान है. विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन 25 नवंबर से इसमें 1-2 डिग्री की गिरावट आ सकती है. हालांकि, अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है.

आज कहां कितना है AQI?

CPCB के अनुसार, आज सुबह 6 बजे राजधानी का औसत AQI 245 है. राजधानी के 10 इलाकों में AQI 300 के पा है, जोकि बहुत खराब श्रेणी में आता है. सबसे अधिक AQI सीरीफोर्ट का है, जोकि 340 के पार बना हुआ है.

सिरीफोर्ट: 340

इग्नू मैदान गढ़ी: 336

तालकटोरा गार्डन: 323

नॉर्थ कैंपस, डीयू: 323

एनएसयूटी जाफरपुर: 317

सीआरआरआई मथुरा रोड: 314

आईटीओ: 309

बुराड़ी क्रॉसिंग: 309

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स: 306

आईआईटी दिल्ली: 306

जेएनयू: 291

मुंडका: 286

कितना रहा पिछले 24 घंटों का तापमान?

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक (1.6°C से 3.0°C) रहा, जबकि अन्य हिस्सों में यह सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 11-12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी प्रति घंटा तक दर्ज की गई.