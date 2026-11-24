दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के नेहरू विहार वार्ड में 75 जीवित मतदाताओं को मृत घोषित कर उनके नाम मतदाता सूची से हटवाने की कोशिश की गई.

कांग्रेस का आरोप है कि इसके लिए फॉर्म-7 का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया और इस पूरी प्रक्रिया में बीजेपी से जुड़े बूथ एजेंटों की भूमिका रही है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसे मताधिकार छीनने की सुनियोजित कोशिश बताते हुए चुनाव आयोग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

नेहरू विहार में सामने आए 75 मामले

राजीव भवन स्थित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेन्द्र यादव ने बताया कि मुस्तफाबाद के नेहरू विहार वार्ड में कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट (BLA-1) ने घर-घर जाकर मतदाता सूची की पड़ताल की. इस दौरान कथित तौर पर 75 ऐसे लोगों के नाम सामने आए, जिन्हें जीवित होने के बावजूद मृत घोषित कर दिया गया था. यादव के मुताबिक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जांच में इनमें से 65 जीवित मतदाताओं की पहचान की गई, जिनके नाम मृत दिखाकर मतदाता सूची से हटाए जा चुके थे.

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के बीएलए ने फॉर्म-7 भरकर यह कार्रवाई करवाई. मामले को गंभीर बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह केवल कुछ नामों का मामला नहीं है, बल्कि मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है. पार्टी को आशंका है कि दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी इसी तरह मतदाताओं को चिह्नित कर उनके नाम हटाने की कोशिश हो रही है.

16 प्रभावित मतदाता पहचान पत्र लेकर पहुंचे मीडिया के सामने

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने 16 ऐसे लोगों को भी मीडिया के सामने पेश किया, जिन्हें मतदाता सूची में मृत घोषित किया गया था. इन लोगों ने अपने मतदाता पहचान पत्र दिखाते हुए खुद के जीवित होने की बात कही. देवेन्द्र यादव ने आरोप लगाया कि एसआईआर के दौरान फॉर्म-7 का इस्तेमाल विपक्षी विचारधारा वाले और कमजोर वर्गों के मतदाताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किसी जीवित नागरिक को मृत घोषित करने और उसका वोट काटने की प्रक्रिया में शामिल लोगों की जवाबदेही कौन तय करेगा?

कांग्रेस का कहना है कि पार्टी को इस संबंध में चुनाव आयोग और अदालत में शिकायत करनी पड़ी. यादव ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बिना जांच के किसी मतदाता का नाम नहीं काटने का निर्देश दिया है. उनका आरोप है कि संबंधित बीएलओ ने मतदाताओं के नाम हटाने से पहले व्यक्तिगत स्तर पर सत्यापन नहीं किया.

कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप

देवेन्द्र यादव ने इस पूरे विवाद को देशभर में चल रही वोट चोरी की बहस से जोड़ते हुए कहा कि, राहुल गांधी मताधिकार की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और दिल्ली में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बूथ प्रबंधन कमेटियों के साथ मिलकर उन गड़बड़ियों को सामने ला रहा है. उन्होंने बीजेपी पर चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत कर एसआईआर के जरिए देश में करोड़ों और दिल्ली में लाखों मतदाताओं के नाम कटवाने का आरोप लगाया. यादव के मुताबिक, नेहरू विहार का मामला इसी साजिश का उदाहरण है. उन्होंने कहा कि चुनावी मुकाबले में जनता का समर्थन हासिल करने के बजाय मतदाता सूची में गड़बड़ी करके विपक्षी मतदाताओं को मतदान से दूर रखने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी.

दिल्ली में रहने वाले परिवारों के बच्चों को वोटर बनने से रोकने का भी आरोप

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में मकान होने, यहां का स्थायी निवासी होने और यहीं जन्म लेने के बावजूद मौजूदा मतदाताओं के बच्चों को मतदाता बनने से रोकना उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है. यादव ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि आजादी के बाद देशवासियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का अधिकार मिला था. उनके मुताबिक, मौजूदा बीजेपी सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर इस अधिकार को कमजोर कर रही है.

कांग्रेस ने जताई एसआईआर प्रक्रिया की समयसीमा पर चिंता

देवेन्द्र यादव ने एसआईआर प्रक्रिया की समयसीमा को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में जांच और दोबारा फॉर्म भरकर नाम जुड़वाने की प्रक्रिया 30 नवंबर 2026 को समाप्त होनी है, जबकि नई मतदाता सूची 5 दिसंबर 2026 को जारी की जानी है. उनका दावा है कि यदि कांग्रेस के बीएलए ने घर-घर जाकर जांच नहीं की होती, तो नेहरू विहार के 75 जीवित मतदाताओं के नाम भी 5 दिसंबर को जारी होने वाली सूची से बाहर हो सकते थे. कांग्रेस ने मांग की है कि फॉर्म-7 के जरिए हटाए जा रहे प्रत्येक नाम की जांच हो और जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें अपना पक्ष रखने तथा सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए.

अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग

यादव ने साफ कहा कि केंद्र या राज्य में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन चुनाव अधिकारियों की जिम्मेदारी हर परिस्थिति में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करने की है. उन्होंने सवाल उठाया कि एसडीएम, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) किस आधार पर बिना पर्याप्त प्रमाण किसी मतदाता का नाम हटाने की कार्रवाई कर सकते हैं. कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन पर किसी दबाव में काम करने या सत्यापन के बिना नाम काटने का आरोप है.

बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अली मेंहदी, वरिष्ठ प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, बूथ प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन राजेश गर्ग, कम्युनिकेशन विभाग के वाइस चेयरमैन अनुज आत्रेय, ब्लॉक अध्यक्ष अलीम मोहम्मद और बीएलए रोबिन भी मौजूद रहे.