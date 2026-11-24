दिल्ली में घरेलू सहायिका की हत्या के मामले में जेल में बंद एक त्वचा रोग विशेषज्ञ को साकेत कोर्ट ने 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. आरोपी डॉक्टर के 19 वर्षीय इकलौते बेटे की 19 नवंबर को मौत हो गई थी. बेटे की मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

पिता होने के नाते आरोपी डॉक्टर अपने बेटे के अंतिम संस्कार और परिवार के साथ इस मुश्किल वक्त में रहना चाहता था. इसी आधार पर कोर्ट ने उसे तीन सप्ताह की अंतरिम राहत दी है.

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बेटे की मौत की खबर ने तोड़ दिया परिवार

आरोपी की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी. उन्होंने बताया कि आरोपी की पत्नी ने फोन कर जानकारी दी कि 19 नवंबर 2026 को उनके 19 वर्षीय इकलौते बेटे का निधन हो गया है. यह परिवार के लिए बेहद दुखद और सदमे वाली घटना है. बेटे की मौत के बाद परिवार को इस मुश्किल समय में पिता की जरूरत है.

पिता होने के नाते अंतिम संस्कार में शामिल होना जरूरी

बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपी अपने इकलौते बेटे का पिता है और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा होना उसकी भावनात्मक और नैतिक जिम्मेदारी है. जेल में बंद होने के कारण वह बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहा है. वकील ने कोर्ट से तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत देने की मांग की ताकि वह बेटे का अंतिम संस्कार कर सके और परिवार को संभाल सके.

कोर्ट ने कहा- मुश्किल वक्त में परिवार के साथ रहना जरूरी

मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज अनुज अग्रवाल ने परिस्थितियों को देखते हुए सत्यापन रिपोर्ट मंगाई. इसके बाद कोर्ट ने माना कि बेटे की असमय मौत बेहद दुखद परिस्थिति है. आरोपी को परिवार से जुड़ी जरूरी जिम्मेदारियां निभाने के लिए सीमित समय की राहत दी जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि बेटे की असमय मौत के बाद परिवार पर आई इस मुश्किल घड़ी को देखते हुए आरोपी को सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत देना उचित है ताकि वह पारिवारिक जरूरतों को पूरा कर सके.

10 हजार के मुचलके पर मिली कोर्ट से अंतरिम जमानत

कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर को 21 दिन की अंतरिम जमानत देते हुए 10 हजार रुपये का जमानती मुचलका और इतनी ही रकम का एक जमानती पेश करने की शर्त रखी है. इस राहत के बाद आरोपी डॉक्टर जेल से बाहर आकर परिवार के साथ रह सकेगा.

घरेलू सहायिका की हत्या के मामले में चल रहा मुकदमा

आरोपी डॉक्टर को दिल्ली पुलिस ने 18 जून 2026 को गिरफ्तार किया था. घरेलू सहायिका की हत्या के मामले में पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. फिलहाल इस मामले की सुनवाई साकेत कोर्ट में चल रही है. कोर्ट ने आरोपी को सिर्फ 21 दिनों की अंतरिम राहत दी है. यह नियमित जमानत नहीं है.

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