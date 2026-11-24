सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली के कृषि भवन परिसर में स्थित 149 साल से ज्यादा पुरानी कदीमी मस्जिद को हटाने का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में है. दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को हटाने की केंद्र सरकार की योजना का विरोध किया है. बोर्ड ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि मस्जिद सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ऐतिहासिक महत्व की धरोहर भी है. ऐसे में इसे हटाने के बजाय सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए.

वक्फ बोर्ड ने अपनी दलीलों में कहा है कि मस्जिद को हटाना ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पूरा करने का एकमात्र रास्ता नहीं है. सरकार को ऐसे विकल्प तलाशने चाहिए, जिनसे विकास कार्य भी जारी रहे और मस्जिद का अस्तित्व भी बचा रहे.

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149 साल पुरानी मस्जिद को बचाने की मांग

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया है कि कृषि भवन परिसर में मौजूद यह मस्जिद 149 साल से अधिक पुरानी है. यह एक अधिसूचित वक्फ संपत्ति है. बोर्ड का कहना है कि मस्जिद का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए इसे सुरक्षित रखा जाना जरूरी है.

बोर्ड ने अदालत से कहा कि मस्जिद के संरक्षण के लिए संबंधित धरोहर संरक्षण एजेंसियों की मदद ली जा सकती है. जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की सलाह से इसके संरक्षण का काम कराया जाए. इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तालमेल और जरूरी कानूनी कदम उठाने की भी जरूरत है.

सरकारी परिसर होने से खत्म नहीं होते मस्जिद के अधिकार

इस मामले में केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी थी कि कृषि भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट परिसर सरकारी कार्यालय हैं. इनका स्वरूप पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है. ऐसे में सरकारी दफ्तरों के परिसर के अंदर किसी स्थायी धार्मिक ढांचे को बनाए रखना उचित नहीं है.

केंद्र सरकार की इस दलील का दिल्ली वक्फ बोर्ड ने विरोध किया है. बोर्ड ने कहा कि केवल सरकारी परिसर होने के आधार पर मस्जिद की धार्मिक पहचान, वक्फ संपत्ति का दर्जा और उससे जुड़े कानूनी अधिकार खत्म नहीं किए जा सकते. बोर्ड के मुताबिक, सरकार यह नहीं कह सकती कि सरकारी जमीन पर होने की वजह से मस्जिद को वहां बनाए रखना संभव नहीं है.

पूजा स्थल कानून का भी दिया हवाला

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को बचाने के लिए पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) कानून, 1991 का भी हवाला दिया है. बोर्ड ने कहा कि इस कानून की धारा 2(सी) के तहत मस्जिद एक पूजा स्थल है. वहीं, धारा 4(1) में 15 अगस्त 1947 को मौजूद धार्मिक स्वरूप को सुरक्षित रखने का प्रावधान है.

बोर्ड का कहना है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पुनर्विकास के नाम पर इस कानूनी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. सरकार को योजना बनाते समय ऐसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए, जिनसे मस्जिद को बिना हटाए विकास कार्य पूरा किया जा सके और वहां नमाज भी जारी रह सके.

मस्जिद तक आने-जाने का रास्ता बंद नहीं करने की मांग

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद पेश हुए. उन्होंने अदालत से मांग की कि सरकार मस्जिद तक आने-जाने का रास्ता बंद न करे और नमाजियों को वहां पहुंचने से न रोका जाए.

केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा अदालत में पेश हुए. रास्ता बंद नहीं करने की मांग पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, "मेरे होंठ सिले हुए हैं, वह यहां जो लिखा है, उसे पढ़ सकते हैं."

इस पर जस्टिस अनिश दयाल ने कहा कि जब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होता, तब तक मस्जिद तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं डाली जा रही है. अदालत की इस टिप्पणी पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि जज की यह बात ही उनके लिए काफी है. उन्होंने एएसजी के चुप रहने को भी सकारात्मक रूप में देखा.

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जनवरी 2027 में होगी अगली सुनवाई

अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को नमाजी मोहम्मद यासिर की ओर से दाखिल अर्जी पर चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होगी.

गौरतलब है कि मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी ने प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. कमेटी का कहना है कि उसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट या विकास कार्यों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर 149 साल से अधिक पुरानी मस्जिद को हटाना उचित नहीं है. कमेटी और वक्फ बोर्ड की मांग है कि मस्जिद को सुरक्षित रखते हुए विकास का रास्ता निकाला जाए.