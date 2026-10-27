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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: अक्टूबर में 3 साल की सबसे ठंडी सुबह, 15.3 डिग्री पहुंचा पारा

दिल्ली: अक्टूबर में 3 साल की सबसे ठंडी सुबह, 15.3 डिग्री पहुंचा पारा

दिल्ली में अक्टूबर में 3 साल का सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहने और अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 27 Oct 2026 02:27 PM (IST)
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दिल्ली में अक्टूबर के महीने में ठंड का असर बढ़ने लगा है. मंगलवार (27 अक्टूबर) को राजधानी का न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह अक्टूबर में पिछले तीन साल का सबसे कम न्यूनतम तापमान है. इससे पहले 27 अक्टूबर 2023 को न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. मौसम में आए इस बदलाव के बीच दिल्ली की हवा की गुणवत्ता भी मध्यम श्रेणी में बनी हुई है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, सफदरजंग में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रहा. यह सामान्य से 1.9 डिग्री कम है. वहीं, पालम में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है.

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लोधी रोड में पारा 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा. यहां तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री कम दर्ज किया गया. रिज इलाके में न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है. इसके अलावा आयानगर में न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम है.

तापमान में गिरावट से महसूस होंगी हल्की ठंड

मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, दिनभर आसमान में मुख्य रूप से बादल छाए रह सकते हैं. सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट से हल्की ठंड महसूस हो सकती है, जबकि दिन में मौसम अपेक्षाकृत गर्म रह सकता है.

प्रदूषण में आई कमी

तापमान में गिरावट के साथ दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर भी नजर बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के समीर ऐप के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 168 दर्ज किया गया. यह मध्यम श्रेणी में आता है.

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CPCB के मानकों के मुताबिक, 0 से 50 तक AQI अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक और 101 से 200 मध्यम माना जाता है. इसके बाद 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर श्रेणी में आता है. ऐसे में दिल्ली में फिलहाल हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी हुई है.

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Published at : 27 Oct 2026 02:27 PM (IST)
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