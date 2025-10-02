दिल्ली और एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में हुई झमाझम बारिश ने लोगों को जबरदस्त राहत दी है. बीते कुछ दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को ठंडी हवाओं और फुहारों ने सुकून दिया. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने का अनुमान है, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है. वहीं, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे. इस दौरान हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है. कई जगहों पर गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है.

इस दौरान हवाएं भी तेज चलेंगी, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. ऐसे में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है.

तीन दिन तक बारिश से ब्रेक

बारिश के इस दौर के बाद 3, 4 और 5 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में मौसम शुष्क रहेगा. इन तीन दिनों में बारिश की संभावना नहीं है. हालांकि, हल्की धूप और ठंडी हवाओं की वजह से मौसम सुहावना बना रहेगा.

4 अक्टूबर से नया पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 4 अक्टूबर से एक नया और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा. इसका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी यूपी जैसे इलाकों पर देखने को मिल सकता है. माना जा रहा है कि यह सिस्टम पहले वाले की तुलना में ज्यादा मजबूत होगा और कई इलाकों में भारी बारिश व तेज हवाओं के हालात पैदा कर सकता है.

अरब सागर में बना निम्न दबाव भी असरदार

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, पूर्वोत्तर अरब सागर और सौराष्ट्र तट के पास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इससे जुड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान से होते हुए दक्षिण-पश्चिम यूपी तक फैला है. इसका असर मैदानी इलाकों के मौसम पर भी पड़ रहा है. यही कारण है कि दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम लगातार करवट ले रहा है.