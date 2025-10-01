हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली को मिलेगी आधुनिक बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सुविधा, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का ऐलान

दिल्ली को मिलेगी आधुनिक बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सुविधा, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का ऐलान

Delhi News: दिल्ली में फिलहाल केवल दो यूनिट्स हैं जो शहरभर से निकलने वाले रोजाना करीब 40 मीट्रिक टन बायो-मेडिकल वेस्ट को संभाल रहे हैं. अधिकारियों का मानना है कि यह क्षमता अपर्याप्त हैं.

By : अजातिका सिंह | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 01 Oct 2025 11:05 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली को जल्द ही दो नए और आधुनिक बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट मिलने वाले हैं. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को इस दिशा में पारदर्शी और समयबद्ध टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं. 

मंत्री का कहना है कि यह परियोजना न सिर्फ दिल्ली की मौजूदा जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी सुरक्षित और स्थायी समाधान मुहैया कराएगी.

पुराने ढांचे पर सवाल, नए प्लांट की जरूरत

दिल्ली में फिलहाल केवल दो यूनिट्स हैं जो शहरभर से निकलने वाले रोजाना करीब 40 मीट्रिक टन बायो-मेडिकल वेस्ट को संभाल रहे हैं. अधिकारियों का मानना है कि यह क्षमता अपर्याप्त है. तुलना में पड़ोसी राज्यों में कम आबादी के बावजूद अधिक प्लांट मौजूद हैं. 

इस कमी को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों ने भूमि, तकनीक और लॉजिस्टिक्स पर स्टडी की, जिसके बाद यह तय हुआ कि निलोठी यूनिट को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उसकी जगह आधुनिक और बड़े कवरेज वाले नए प्लांट स्थापित किए जाएंगे.

तीन महीने की डेडलाइन, पारदर्शी प्रक्रिया

सरकार ने साफ कर दिया है कि टेंडर प्रक्रिया में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तीन महीने के भीतर बिड मूल्यांकन और लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी कर दिए जाएं, ताकि कार्य जल्द शुरू हो सके. 

यह टेंडर बिल्ड–ओन–ऑपरेट (BOO) मॉडल पर होंगे और 10 साल की अवधि के लिए लागू रहेंगे. प्रक्रिया की निगरानी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (NPC) करेगी, जिससे पारदर्शिता और तकनीकी मजबूती सुनिश्चित की जा सके.

कवरेज और मॉनिटरिंग पर जोर

नई सुविधाएं रीजन 1 (पूर्वी दिल्ली–उत्तर पूर्वी दिल्ली–शाहदरा) और रीजन 2 (पश्चिमी दिल्ली–दक्षिण पश्चिमी–सेंट्रल) में स्थापित होंगी. इससे न केवल कवरेज बढ़ेगा बल्कि लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्याएं भी कम होंगी. मंत्री ने कहा, "यह 24x7 काम है. डेडलाइन तय है और लक्ष्य साफ है. हमारा फोकस लंबे समय तक चलने वाले समाधान बनाने पर है ताकि जनता को नतीजे ज़मीन पर दिखें."

जनता की सेहत और पर्यावरण की सुरक्षा

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि नई यूनिट्स CPCB और DPCC के मानकों के अनुरूप होंगी और आने वाले सालों में दिल्ली को मजबूत और भरोसेमंद आधारभूत संरचना प्रदान करेंगी. उन्होंने यह भी जोड़ा कि इन प्रयासों का मकसद सिर्फ क्षमता बढ़ाना नहीं, बल्कि कंप्लायंस और मॉनिटरिंग की प्रक्रिया को भी मज़बूत करना है.

दिल्ली सरकार का दावा है कि इन फैसिलिटीज़ के शुरू होने से बायो-मेडिकल वेस्ट कभी भी राजधानी की हवा और सेहत के लिए खतरा नहीं बनेगा. मंत्री ने कहा, "हम चाहते हैं कि यह ढांचा भविष्य-उन्मुख हो और जनता को साफ नतीजे दे चाहे वह पर्यावरण की सुरक्षा हो या लोगों की सेहत."

और पढ़ें
Published at : 01 Oct 2025 10:23 PM (IST)
Tags :
Manjinder Singh Sirsa DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
Advertisement

वीडियोज

अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan
Sandeep Chaudhary: 'Political Tourist' घुसपैठिये, सरकार का रोडमैप कहाँ? Illegal Immigrants
Sandeep Chaudhary: दलित, पिछड़े क्यों नहीं बनते सर संघचालक? RSS Ideology
Sandeep Chaudhary: क्या बदल रहा RSS का विचार? 'राष्ट्र प्रथम' पर सवाल! Mohan Bhagwat Statement
Durga Puja: TV Stars ने Rani Mukherjee संग लिए माँ के आशीर्वाद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
बॉलीवुड
Photos: महारानी सीक्रेट नेकलेस पहन छा गईं प्रियंका चोपड़ा, अंबानी फैमिली और तृप्ति डिमरी संग दिए पोज
महारानी सीक्रेट नेकलेस पहन छा गईं प्रियंका चोपड़ा, अंबानी फैमिली और तृप्ति डिमरी संग दिए पोज
जनरल नॉलेज
Mahatma Gandhi: गांधी जी की मौत पर फूट-फूटकर रोए थे भारत के ये नेता, जिन्ना ने तो दे दिया था ऐसा बयान
गांधी जी की मौत पर फूट-फूटकर रोए थे भारत के ये नेता, जिन्ना ने तो दे दिया था ऐसा बयान
ट्रेंडिंग
श्रेया घोषाल ने महिला विश्वकप के आगाज पर गाया राष्ट्रगान! आवाज सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे- वीडियो वायरल
श्रेया घोषाल ने महिला विश्वकप के आगाज पर गाया राष्ट्रगान! आवाज सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे- वीडियो वायरल
हेल्थ
Cancer Treatment in Maharashtra: कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget