पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में मिले अज्ञात युवक के शव की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है. पुलिस की जॉइंट टीम ने इस ब्लाइंड मर्डर केस में तीन नाबालिगों समेत कुल चार आरोपियों को दबोच लिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या की वजह आपसी लूटपाट के पैसों का विवाद था.

मामले का खुलासा करते हुए ईस्ट जिले के डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि 22 जनवरी को प्रीत विहार थाने में बीट पेट्रोलिंग के दौरान रेलवे अंडरपास के पास एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली थी. यह शव होटल मोना इंटरनेशनल के नजदीक पीपीजी रोड पर मिला था. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया गया.

शरीर पर थे गंभीर चोट के निशान

पुलिस को मौके पर युवक के पेट, चेहरे, गर्दन और सिर पर गहरी चोटों के निशान मिले थे. हालात को देखते हुए हत्या की आशंका जताई गई. इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एलबीएस अस्पताल की मॉर्चरी में भेजा गया और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

लूट के पैसों को लेकर हुआ था खूनी विवाद

जांच के दौरान पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए. आरोपियों ने बताया कि वे मृतक के साथ मिलकर चोरी और झपटमारी जैसी वारदातों को अंजाम देते थे. सभी आरोपी शराब पीने के आदी थे. लूट से मिले पैसे और सामान के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ा हुआ, जो बाद में हिंसक हो गया. इसी दौरान पत्थरों और चाकू से हमला कर युवक की हत्या कर दी गई.

सीसीटीवी फुटेज से खुली हत्या की परतें

आरोपियों की धरपकड़ के लिए प्रीत विहार थाना पुलिस, नारकोटिक्स सेल और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम बनाई गई. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. फुटेज में कुछ संदिग्ध गतिविधियां सामने आईं, जिसके आधार पर पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंचने में सफल रही.

पुलिस ने मंडावली निवासी अमन उर्फ राजू उम्र 22 साल को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर तीन अन्य नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया, जिनकी उम्र 16 और 14 साल बताई गई है. पूछताछ में मृतक की पहचान देवा उम्र 25 साल के रूप में हुई, जो कानपुर का रहने वाला था और मंडावली इलाके में रेलवे अंडरब्रिज के नीचे रह रहा था.

फरारी के बाद दबोचे गए आरोपी

हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे. हालांकि पुलिस की लगातार छानबीन और तकनीकी जांच के चलते आखिरकार सभी को पकड़ लिया गया. फिलहाल पुलिस आरोपियों से आगे की पूछताछ कर आगे की जांच में जुटी हुई है.