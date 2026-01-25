नेशनल शूटर निकला साइबर ठग, ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर 40 लाख की ठगी, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 40 लाख से अधिक की ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह के अहम सदस्य को गिरफ्तार किया है. चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का शूटर और पदक विजेता खिलाड़ी है.

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान हिमांशु चौहान उर्फ शूटर, निवासी आगरा (उत्तर प्रदेश) के रूप की है. आरोपी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल जीत रखे हैं. इसके बावजूद, उसने अपनी पहचान, प्रभाव और नेटवर्क का गलत इस्तेमाल कर साइबर ठगी के एक बड़े रैकेट को अंजाम दिया.

ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का लालच देकर करता था ठगी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक के तहत एक पीड़ित से कुल 40,27,098 रुपए की ठगी की गई है. जांच में सामने आया कि पीड़ित को फर्जी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, शेयर ट्रेडिंग और आईपीओ निवेश के झांसे में लिया गया, जिसके बाद आरोपी और उसके साथियों ने पीड़ित से IMPS, NEFT और UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर करवाए थे.

वहीं आरोपी ने 20 जून 2025 को अकेले एक ही दिन में 8 लाख की रकम एक म्यूल एक्सिस बैंक खाते में जमा कराई थी. NCRP पोर्टल की जांच में इसी खाते से जुड़े 40 शिकायतें और बेंगलुरु व मुंबई में दर्ज दो एफआईआर सामने आईं, जिससे यह साफ हो गया कि इस ठगी का जाल पूरे देश में फैला हुआ था.

पूछताछ में आरोपी ने किया अहम खुलासा

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि हिमांशु चौहान लोगों को लालच देकर उनके बैंक खाते साइबर ठगी के लिए उपलब्ध करवाता था और हर खाते के बदले 1 लाख का वादा करता था. वह म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वालों और बड़े साइबर ऑपरेटर्स के बीच अहम कड़ी था. वहीं तकनीकी विश्लेषण, मनी ट्रेल और लगातार निगरानी के बाद आरोपी को आगरा से दबोचा गया. इसके बाद पुलिस फिलहाल, गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश, पैसे की पूरी लेयरिंग और ठगी की रकम की बरामदगी में जुटी हुआ है.