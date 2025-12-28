दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासत जारी, अब कांग्रेस ने CM रेखा गुप्ता से कर दी ये बड़ी मांग

दिल्ली में लगातार बिगड़ते प्रदूषण और जनसमस्याओं को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा किया है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मांग की है कि 5 जनवरी से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राजधानी के खतरनाक प्रदूषण पर श्वेत पत्र जारी करें और बताए कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद हालात क्यों बदतर होते जा रहे हैं.

देवेंद्र यादव ने कहा कि बजट और मानसून सत्र की तरह शीतकालीन सत्र भी भाजपा की झूठी वाहवाही और दिखावटी बहस का मंच बनकर नहीं रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह सत्र जनता के गंभीर मुद्दों पर ठोस चर्चा और निर्णय का अवसर होना चाहिए, न कि सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने का.

प्रदूषण पर सर्वदलीय बैठक से बच रही सरकार

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रदूषण पर सबकी सहभागिता की बात तो करती है, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक की मांग पर आज तक कोई फैसला नहीं लिया है. इससे साफ है कि दिल्ली सरकार राजधानी के जानलेवा प्रदूषण को लेकर संवेदनशील नहीं है.

सीएजी रिपोर्ट पर कार्रवाई और दोषियों को सजा की मांग

देवेंद्र यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में प्रदूषण नियंत्रण, सफाई व्यवस्था और जनहित की योजनाओं को व्यवहारिक बनाने पर गंभीरता से काम होना चाहिए. इसके साथ ही पहले पेश की गई सीएजी की 10 रिपोर्ट में सरकारी खजाने की लूट के दोषियों को सजा दिलाने और बची हुई 4 सीएजी रिपोर्ट को पेश कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जांच का रास्ता साफ किया जाना चाहिए.

झुग्गीवासियों और गरीबों के लिए ठोस योजना की जरूरत

उन्होंने मांग की कि भाजपा द्वारा उजाड़े गए झुग्गी झोपड़ी वालों सहित गरीबों के लिए सरकार 'जहां झुग्गी वहीं मकान’ की नीति पर अमल करे. झुग्गीवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए ठोस और समयबद्ध परियोजना की घोषणा की जानी चाहिए.

भ्रष्टाचार पर भाजपा और आप की मिलीभगत का आरोप

देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर और दोषियों को सजा दिलाने का वादा करके सत्ता हासिल की थी. लेकिन 10 महीने बीतने के बावजूद अरविन्द केजरीवाल सरकार की अनियमितताओं से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट सामने होने के बाद भी किसी पर कार्रवाई नहीं होना भाजपा और आप की मिलीभगत का सबूत है.

जनसमस्याओं पर पूरी तरह विफल सरकार

कांग्रेस नेता ने कहा कि चाहे सफाई व्यवस्था हो, प्रदूषण हो, परिवहन व्यवस्था हो, स्वच्छ जल हो, यमुना की सफाई हो या महिलाओं को 2500 रुपये मासिक देने का वादा, रेखा गुप्ता सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है. उन्होंने सवाल किया कि प्रदूषण बढ़ने पर ग्रेप की पाबंदियां लगातार सख्त करना क्या सरकार की नाकामी को उजागर नहीं करता.

दिल्लीवालों की मुश्किलें जस की तस

देवेंद्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी के शासन की तरह भाजपा के शासन में भी दिल्लीवासियों के संकट में कोई बदलाव नहीं आया है. प्रदूषण, जल संकट, जलभराव, स्वास्थ्य संकट, पिछड़ती शिक्षा व्यवस्था और बिजली कटौती जैसी समस्याओं से आज भी दिल्लीवासी जूझ रहे हैं.