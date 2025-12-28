हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRउन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर की जमानत के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, दोषी के समर्थकों से नोकझोंक

उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर की जमानत के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, दोषी के समर्थकों से नोकझोंक

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप पीड़िता ने जंतर-मंतर पर कुलदीप सेंगर की जमानत के विरोध में प्रदर्शन किया. इस दौरान कुलदीप सेंगर के समर्थन में आए लोगों के बीच तीखी बहस देखने को मिली.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 28 Dec 2025 03:27 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के जंतर-मंतर पर रविवार (28 दिसंबर) को उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है. काफी संख्या में यहां महिलाएं जुटी हुई हैं. दूसरी ओर कुलदीप सेंगर का समर्थन करने आए लोगों के बीच बहस छिड़ गई है. 

2017 के उन्नाव रेप केस की पीड़िता के समर्थन में लोग, दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जंतर-मंतर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. 

 
 
 
 
 
Instagram पर यह पोस्ट देखें
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bhayana Yogita (@yogitabhayana) द्वारा साझा की गई पोस्ट

कुलदीप सेंगर के समर्थन में पहुंची महिला

इस दौरान कुलदीप सेंगर के समर्थन में एक महिला हाथ में बैनर लेकर पहुंची. इस बैनर पर 'आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर' लिखा था. इस महिला को देखकर पीड़िता के समर्थन में आए लोगों के बीच बहस छिड़ गई. 

कुलदीप सेंगर के समर्थन में आई महिला और पीड़िता के समर्थन में आए लोग आपस में बहस करते दिखाई दे रहे हैं. इस पर कुलदीप सेंगर के समर्थन में महिला ने कहा कि रेप पर राजनीति मत करिए. रेप पर राजनीति करना बंद करो. इस पर सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने 'शर्म करो' के नारे लगाए.

सेंगर के समर्थन में आई महिला पर क्या बोलीं योगिता भयाना?

कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में आई महिला पुरुष आयोग की सदस्य बताई जा रही है. वहीं योगिता भयाना ने कहा कि मुझे लगता है उन्हें थोड़ा ट्रीटमेंट की जरूरत है. वह मानसिक रूप से मुझे ठीक नहीं लग रही हैं. योगिता ने आगे कहा कि अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में अधिकतर 90 फीसदी अपराध महिलाओं के विरुद्ध पुरुषों द्वारा होते हैं. 

उन्होंने कहा कि मैं हर पुरुष को नहीं बोल रही हूं, लेकिन ज्यादातर यही है. उन्होंने कहा कि अगर इसका उल्टा ले लिया जाए तो जेल में जाकर दिखेगा की 3 से 4 फीसदी महिलाएं ही जेल में सजा काट रही हैं. सबसे ज्यादा वहां पुरुष मिलेंगे. ऐसे में अगर महिलाएं यह कहें कि पुरुषों के साथ गलत किया जा रहा है तो यह मूर्खता ही है. महिला को लेकर उन्होंने कहा कि इन्हें अटेंशन चाहिए इसलिए किसी भी तरह सामने आकर ऐसा कर रही हैं. 

एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप

जंतर-मंतर पर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगातार जारी है. साथ ही वहां पर जमकर हंगामा भी देखने को मिल रहा है. फिलहाल पीड़िता महिलाओं के साथ अपना विरोध जता रही हैं. लगातार कोर्ट से कुलदीप सेंगर की जमानत को खारिज करने की मांग पर अड़ी हुई है. पीड़िता का कहना है कि सभी जज एक जैसे नहीं होते हैं. मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है. सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ न्याय करेगा. 

और पढ़ें
Published at : 28 Dec 2025 03:27 PM (IST)
Tags :
Kuldeep Singh Sengar Jantar Mantar Unnao Case DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
राजस्थान
PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?
PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?
बॉलीवुड
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
Advertisement

वीडियोज

Congress Foundation Day: RSS पर Congress सांसद का बड़ा विवादित बयान|
Unnao Case: उन्नाव केस में जंतर-मंतर पर जमकर हंगामा... 'दुष्कर्म पर राजनीति बंद करो के लगे नारे
Unnao Case: abp न्यूज पर पीड़िता का बयान, 'मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा..' | Kuldeep Sengar
Congress और वंचित बहुजन अघाड़ी में गठबंधन, कांग्रेस 62 सीटों पर लड़ेगी चुनाव | Maharashtra Politics
Unnao Case: Kuldeep Sengar की जमानत के विरोध में पीड़िता का प्रदर्शन | BJP | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
राजस्थान
PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?
PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?
बॉलीवुड
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
क्रिकेट
Year Ender 2025: इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा नंबर-1 नहीं
इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा नंबर-1 नहीं
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
हेल्थ
Alcohol And Milk Side Effects: क्या बियर के बाद पी सकते हैं दूध, जानें इससे बॉडी को कितना होता है नुकसान?
क्या बियर के बाद पी सकते हैं दूध, जानें इससे बॉडी को कितना होता है नुकसान?
नौकरी
10वीं पास छात्रों के लिए बड़ा मौका, इस राज्य में निकली कांस्टेबल के पदों पर बंपर भर्ती
10वीं पास छात्रों के लिए बड़ा मौका, इस राज्य में निकली कांस्टेबल के पदों पर बंपर भर्ती
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget