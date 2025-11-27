दिल्ली के पटेल नगर इलाके में एक पान विक्रेता की मामूली कहासुनी के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई. आरोपियों ने पान विक्रेता से फ्री सिगरेट मांगी थी लेकिन जब उसने मना किया तो उन्होंने चाकुओं से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 5 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है.

डीसीपी निधिन वालसान के मुताबिक, 24 नवंबर की रात करीब 9 बजे वेस्ट पटेल नगर के मिलन पान भंडार पर आरोपी युवक अपने पाँच नाबालिग साथियों के साथ आया था. जहां शराब के नशे में धुत इन लड़कों ने दुकानदार राजेंद्र कुमार (40) से मुफ्त सिगरेट देने की मांग की. जब दुकानदार ने पैसे मांगे, तो आरोपियों ने बहस शुरू कर दी.

थोड़ी ही देर में विवाद बढ़ गया और बात हाथापाई तक पहुँच गई. जिसके बाद आरोपियों ने राजेंद्र पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया. इसके बाद सभी आरोपी मौके से फ़रार हो गए. गंभीर रूप से घायल राजेंद्र कुमार को RML अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

CCTV फुटेज से मिला आरोपियों का सुराग

हत्या की सूचना मिलते ही पटेल नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जहां पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से सबूत जुटाए. आसपास लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालने पर हमलावरों की पहचान की पुष्टि हुई. SHO नवीन कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपियों की पृष्ठभूमि, पुराने केस और ‘पिंक फाइल्स’ की भी जांच की.

शादीपुर फ्लाईओवर पर मुठभेड़ के बाद दबोचे गए

25 नवंबर की शाम पुलिस को सूचना मिली कि वारदात का मुख्य आरोपी मो. मेहताब उर्फ राजा (19) शादिपुर फ्लाईओवर के पास रेलवे लाइन के नीचे छिपा है और दिल्ली से फरार होने की कोशिश में है. इस सूचना पर पुलिस ने रात करीब 9 बजे इलाके की घेराबंदी की और उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने टीम पर गोली चला दी.

जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने भी गोली चलाई, जो आरोपी के दाहिने पैर में लगी, जिसके बाद उसे काबू में कर लिया गया. पकड़े जाने के बाद उसे RML अस्पताल में भर्ती कराया गया. जिसके बाद 26 नवंबर को पुलिस ने वारदात में शामिल पांच नाबालिग आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया.

चोरी-लूट जैसी वारदातों में रहे हैं शामिल

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि सभी आरोपी फरीदपुरी के रहने वाले स्कूल ड्रॉपआउट हैं. आरोपी चोरी-लूट जैसी छोटी-बड़ी वारदातों में शामिल रहते हैं. मेहताब पहले भी 2024 में पटेल नगर क्षेत्र की एक लूट और हत्या के प्रयास के केस में बाल अपराधी के रूप में पकड़ा जा चुका है.

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल दो चाकू, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक खाली कारतूस और वारदात के समय पहने कपड़े बरामद किए हैं. इस मामले के अलावा पुलिस ने आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत एक अलग केस भी दर्ज किया है.

