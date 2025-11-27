दिल्ली में मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गैंग का शूटर गिरफ्तार, एंटी नारकोटिक्स सेल का एक्शन

राजधानी की दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने द्वारका में एक मुठभेड़ में भाऊ गैंग का शार्प शूटर अंकित को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ साइन मंदिर के पास हुई, पुलिस को देख भागने के दौरान अंकित ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली हेड कांस्टेबल कुलदीप की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी.

जबाबी गोलीबारी में पुलिस की एक गोली उसके पैर में लगी और वह गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. अंकित कई मामलों में वांछित था और उसके ऊपर पुलिस ने 25 हजार का इनाम घोषित कर रखा था. भाऊ गैंग का सबसे खतरनाक शूटर में से एक था अंकित.

द्वारका के पास मिली थी अंकित की सूचना

DCP द्वारका ने बताया कि सूचना मिली थी कि अंकित साईं मंदिर के आसपास है. जिसके बाद एंटी नारकोटिक्स सेल ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया. जैसे ही अंकित मंदिर के पास पहुंचा, पुलिस ने उसे घेर लिया. उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. एक गोली हेड कांस्टेबल कुलदीप की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी. जिससे उसकी जान बच गयी. इसके बाद पुलिस की जबाबी फायरिंग में एक गोली अंकित के पैर में लगी,जिससे वह गिर गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. उस्ससे पूछताछ जारी है जिसमें गैंग का नेटवर्क और ड्रग्स सप्लाई के बारे में जानकारी ली जा रही है.

24 साल में 25 हजार का था इनाम

भाऊ गैंग के शूटर अंकित की उम्र महज अभी 24 साल ही है,लेकिन उसके ऊपर 25 हजार का इनाम है. उसके ऊपर नजफगढ़ में पुलिस टीम पर फायरिंग,हरियाणा पुलिस पर फायरिंग और ड्रग्स तस्करी एक पांच मामले व हत्या के प्रयास के तीन मामले दर्ज हैं. पुलिस ने अंकित के पास से एक देशी कट्टा, पांच ज़िंदा कारतूस और दो खोखे बरामद किए हैं. पुलिस फरार दूसरे बदमाश की तलाश कर रही है.

भाऊ गैंग की टूटी कमर

पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक भाऊ गैंग के 6 में से 4 शूटर पुलिस दबोच चुकी है. अंकित और एक अन्य फरार था अब अंकित की गिरफ्तारी से भाऊ गैंग की कमर पूरी तरह टूट गयी है. ये गैंग दिल्ली और NCR में ड्रग्स तस्करी और रंगदारी जैसे मामलों में संलिप्त थे.