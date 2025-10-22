दिल्ली: द्वारका में पुलिस एनकाउंटर, वांटेड अपराधी गिरफ्तार, इंस्पेक्टर घायल

दिल्ली पुलिस की द्वारका जिले की ऑपरेशन सेल एंटी नारकोटिक्स सेल टीम ने बुधवार (22 अक्टूबर) को तड़के एक एनकाउंटर में थाना बिंदापुर के मर्डर के वांटेड अपराधी रितिक उर्फ डांसर को गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर गोलियां चलाईं, जिसमें इंस्पेक्टर सुभाष चंद घायल हो गए.

दिल्ली पुलिस के मुतबिक 17 अगस्त की रात बिंदापुर इलाके में कुलदीप नामक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. इस वारदात में दो आरोपी पकड़े जा चुके हैं जबकि मुख्य साजिशकर्ता रितिक फरार था. पुलिस को सूचना मिली कि रितिक अब स्थानीय बदमाशों के साथ मिलकर गवाहों को खत्म करने की योजना बना रहा है.

कई और मामलों का खुलासा है संभव

पुलिस कई दिनों से इसकी तलाश में लगी हुई है. गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ चल रही है. कई और मामलों का खुलासा संभव है. पुलिस यह भी जांच रही है कि उसने कुलदीप की हत्या क्यों की. ऋषभ बिंदापुर थाने के हत्या केस में वह वांछित था. आरोपी के पास से एक आधुनिक पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और दो खाली कारतूस बरामद हुए हैं. द्वारका उत्तर थाने में उसके खिलाफ अलग आपराधिक केस दर्ज हो रहा है. जांच आगे जारी रहेगी. आरोपी पहले भी अपराधों में फंसा हुआ था.

जाल बिछा कर पुलिस ने किया गिरफ्तार

22 अक्टूबर की सुबह दिल्ली पुलिस गुप्त सूचना पर द्वारका सेक्टर तीन में जाल बिछाया. जैसे ही टीम ने आरोपी को घेरने की कोशिश की उसने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सटीक निशाना लगाते हुए उसे घायल कर काबू कर लिया.

दिल्ली पुलिस ने आरोपी को करवाया भर्ती

दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन में इंस्पेक्टर सुभाष चंद को बाएं हाथ में गोली लगी लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और टीम का नेतृत्व जारी रखा. घायल आरोपी को तुरंत इंदिरा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया वहीं इंस्पेक्टर सुभाष को वेंकटेश्वर अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है. पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, काफी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं. आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और गैंग कनेक्शन की जांच की जा रही है. द्वारका नॉर्थ थाने में इस मुठभेड़ को लेकर अलग से केस दर्ज किया गया है.