हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: द्वारका में पुलिस एनकाउंटर, वांटेड अपराधी गिरफ्तार, इंस्पेक्टर घायल

दिल्ली: द्वारका में पुलिस एनकाउंटर, वांटेड अपराधी गिरफ्तार, इंस्पेक्टर घायल

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस ने द्वारका में मुठभेड़ के बाद बिंदापुर हत्या मामले के वांछित अपराधी रितिक उर्फ डांसर को गिरफ्तार किया.रितिक ने पुलिस पर गोली चलाई, जिससे इंस्पेक्टर सुभाष चंद घायल हो गए.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 22 Oct 2025 10:24 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की द्वारका जिले की ऑपरेशन सेल एंटी नारकोटिक्स सेल टीम ने बुधवार (22 अक्टूबर) को तड़के एक एनकाउंटर में थाना बिंदापुर के मर्डर के वांटेड अपराधी रितिक उर्फ डांसर को गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर गोलियां चलाईं, जिसमें इंस्पेक्टर सुभाष चंद घायल हो गए.

दिल्ली पुलिस के मुतबिक 17 अगस्त की रात बिंदापुर इलाके में कुलदीप नामक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. इस वारदात में दो आरोपी पकड़े जा चुके हैं जबकि मुख्य साजिशकर्ता रितिक फरार था. पुलिस को सूचना मिली कि रितिक अब स्थानीय बदमाशों के साथ मिलकर गवाहों को खत्म करने की योजना बना रहा है.

कई और मामलों का खुलासा है संभव

पुलिस कई दिनों से इसकी तलाश में लगी हुई है. गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ चल रही है. कई और मामलों का खुलासा संभव है. पुलिस यह भी जांच रही है कि उसने कुलदीप की हत्या क्यों की. ऋषभ बिंदापुर थाने के हत्या केस में वह वांछित था. आरोपी के पास से एक आधुनिक पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और दो खाली कारतूस बरामद हुए हैं. द्वारका उत्तर थाने में उसके खिलाफ अलग आपराधिक केस दर्ज हो रहा है. जांच आगे जारी रहेगी. आरोपी पहले भी अपराधों में फंसा हुआ था.

जाल बिछा कर पुलिस ने किया गिरफ्तार

22 अक्टूबर की सुबह दिल्ली पुलिस गुप्त सूचना पर द्वारका सेक्टर तीन में जाल बिछाया. जैसे ही टीम ने आरोपी को घेरने की कोशिश की उसने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सटीक निशाना लगाते हुए उसे घायल कर काबू कर लिया.

दिल्ली पुलिस ने आरोपी को करवाया भर्ती

दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन में इंस्पेक्टर सुभाष चंद को बाएं हाथ में गोली लगी लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और टीम का नेतृत्व जारी रखा. घायल आरोपी को तुरंत इंदिरा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया वहीं इंस्पेक्टर सुभाष को वेंकटेश्वर अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है. पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, काफी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं. आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और गैंग कनेक्शन की जांच की जा रही है. द्वारका नॉर्थ थाने में इस मुठभेड़ को लेकर अलग से केस दर्ज किया गया है.

और पढ़ें
Published at : 22 Oct 2025 10:23 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE DELHI CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS: रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
टेलीविजन
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: महागठबंधन में 'दरार' अभी बाकी है?
Bihar Election 2025: वादों की बौछार, कौन जीतेगा बिहार?
Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS: रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
टेलीविजन
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
जनरल नॉलेज
Currency Printing: दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
जनरल नॉलेज
Purest Food: दुनिया में खाने की वह कौन सी चीज, जो पूरी तरह शुद्ध? क्या आपकी रसोई में इसे मिली जगह
दुनिया में खाने की वह कौन सी चीज, जो पूरी तरह शुद्ध? क्या आपकी रसोई में इसे मिली जगह
बिजनेस
यूएस टैरिफ का भारतीय इकोनॉमी पर होने वाला है बड़ा असर, वर्ल्ड बैंक ने किया आगाह
यूएस टैरिफ का भारतीय इकोनॉमी पर होने वाला है बड़ा असर, वर्ल्ड बैंक ने किया आगाह
धर्म
Bhai Dooj 2025: भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व
भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget