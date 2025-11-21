दिल्ली में अब यहां आपको पांच रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, सरकार ने शुरू की खास योजना

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली की पहली अटल कैंटीन की नींव तिमारपुर में रखी. यह नींव दिल्ली सरकार द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण वादे की पूर्ति को दर्शाता है. दिल्ली सरकार आने वाले समय में पूरी दिल्ली में 100 अटल कैंटीन की नींव रखने की योजना बना रही हैं. इस योजना का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया हैं.

महज 5 रु में दो समय का भोजन!

इस योजना का लक्ष्य गरीब, वंचित लोगों को भोजन दिलाना होगा जो दो समय का भोजन भी प्राप्त नहीं कर सकते. एक अधिकारी ने बताया इस योजना के तहत गरीब और वंचित लोग महज 5 रु में दो समय का भोजन पा सकेगें. रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल हमारी सरकार द्वारा गरीब, श्रमिक परिवारों के लिए एक सम्मान का एक उदाहरण है. इसी वर्ष फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा का ये वादा था, कि अगर दिल्ली में भाजपा सरकार में आयी तो पूरी दिल्ली में अटल कैंटीन खोलेगें.

25 दिसंबर को उद्घाटन

तिमारपुर स्थित जेजे क्लस्टर की संजय बस्ती में पहली ‘अटल कैंटीन’ का आधारशिला समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के साथ इस अवसर पर सांसद मनोज तिवारी, विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद भी थे. रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'महज आठ महीने में हमने एक और वादा पूरा कर दिखाया, राजधानी में 100 अटल कैंटीन का एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाएगा ताकि यह सुविधा हर ज़रूरतमंद तक आसानी से और समय पर पहुंच सके'. उन्होंने कहा कि पहली अटल कैंटीन का उद्घाटन 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की जयंती पर होगा.