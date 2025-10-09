हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi में चार दिन के लिए बंद रहेगा रिंग रोड का ये हिस्सा, जानें- कौन से रास्ते से जाना होगा आसान

Delhi में चार दिन के लिए बंद रहेगा रिंग रोड का ये हिस्सा, जानें- कौन से रास्ते से जाना होगा आसान

Delhi Traffic News: नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान करें और यथासंभव सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 09 Oct 2025 01:03 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्लीवासियों को आने वाले कुछ दिनों में रिंग रोड पर ट्रैफिक से जुड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. धौला कुआं से नारायणा तक बेली ब्रिज निर्माण कार्य के चलते रिंग रोड का एक हिस्सा 11 से 14 अक्टूबर तक रात के समय अस्थायी रूप से बंद रहेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस दौरान मार्ग बंदी और वैकल्पिक रूट को लेकर एडवाइजरी जारी की है.

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, बेली ब्रिज निर्माण कार्य के दौरान रिंग रोड का यह हिस्सा केवल रात के समय बंद रहेगा ताकि दिन में यातायात पर ज्यादा असर न पड़े. 11 और 13 अक्टूबर को धौला कुआं से नारायणा की ओर, जबकि 12 और 14 अक्टूबर को नारायणा से धौला कुआं की ओर जाने वाला रास्ता रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा.

Delhi News: दीपावली से पहले दिल्ली के इन लोगों की बल्ले-बल्ले, रेखा गुप्ता सरकार देगी 10 करोड़ का लोन

यात्रियों के लिए सुझाए गए वैकल्पिक मार्ग

ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि इस दौरान लोग वंदे मातरम मार्ग, स्टेशन रोड और करिअप्पा मार्ग का इस्तेमाल करें. साथ ही, नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान करें और यथासंभव सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके.

ट्रैफिक सुधार के लिए दिल्ली सरकार की योजना

गौरतलब है कि कुछ महीने पहले दिल्ली सरकार ने रिंग रोड पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए एक नई योजना पेश की थी. इसके तहत लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा ने रिंग रोड के ऊपर एक एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव रखा था. इस परियोजना का उद्देश्य रिंग रोड पर लगने वाले बार-बार के जाम को कम करना और आवागमन को सुगम बनाना है.

Published at : 09 Oct 2025 01:02 PM (IST)
Tags :
Traffic News DELHI NEWS DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
बिहार
Bihar Election 2025 Live: BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
इंडिया
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Railway का बड़ा तोहफा: अब Ticket की तारीख बदलो, Cancellation Charge नहीं दो| Paisa Live
Tata Trust में जंग : कौन बनेगा Kingmaker –Noel Tata या Mehul Mistry?”| Paisa Live
Leopard Sighting: Bilaspur में 'तेंदुए' की दहशत, वन विभाग की तलाश जारी
IPS Suicide Case: Puran Kumar की पत्नी Amneet ने DGP, SP पर लगाए गंभीर आरोप!
Land Dispute Firing: Lucknow में जमीन विवाद पर फायरिंग, 3 को गोली लगी, वीडियो हुआ वायरल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
बिहार
Bihar Election 2025 Live: BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
इंडिया
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
साउथ सिनेमा
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
जनरल नॉलेज
World's First Narco Test: सबसे पहले कब किया गया था नार्को टेस्ट, किस तकनीक से जुर्म कबूलते हैं अपराधी?
सबसे पहले कब किया गया था नार्को टेस्ट, किस तकनीक से जुर्म कबूलते हैं अपराधी?
यूटिलिटी
LED बल्ब 10 रुपये में बेचकर लाखों ठग रहे स्कैमर, जानें लोगों को कैसे बना रहे शिकार?
LED बल्ब 10 रुपये में बेचकर लाखों ठग रहे स्कैमर, जानें लोगों को कैसे बना रहे शिकार?
ट्रेंडिंग
Video: भारी पड़ गई छोटी सी लापरवाही! मां की करतूत से लिफ्ट में फंसा मासूम, वायरल वीडियो
Video: भारी पड़ गई छोटी सी लापरवाही! मां की करतूत से लिफ्ट में फंसा मासूम, वायरल वीडियो
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
Embed widget