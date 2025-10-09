दिल्लीवासियों को आने वाले कुछ दिनों में रिंग रोड पर ट्रैफिक से जुड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. धौला कुआं से नारायणा तक बेली ब्रिज निर्माण कार्य के चलते रिंग रोड का एक हिस्सा 11 से 14 अक्टूबर तक रात के समय अस्थायी रूप से बंद रहेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस दौरान मार्ग बंदी और वैकल्पिक रूट को लेकर एडवाइजरी जारी की है.

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, बेली ब्रिज निर्माण कार्य के दौरान रिंग रोड का यह हिस्सा केवल रात के समय बंद रहेगा ताकि दिन में यातायात पर ज्यादा असर न पड़े. 11 और 13 अक्टूबर को धौला कुआं से नारायणा की ओर, जबकि 12 और 14 अक्टूबर को नारायणा से धौला कुआं की ओर जाने वाला रास्ता रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा.

Delhi News: दीपावली से पहले दिल्ली के इन लोगों की बल्ले-बल्ले, रेखा गुप्ता सरकार देगी 10 करोड़ का लोन

यात्रियों के लिए सुझाए गए वैकल्पिक मार्ग

ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि इस दौरान लोग वंदे मातरम मार्ग, स्टेशन रोड और करिअप्पा मार्ग का इस्तेमाल करें. साथ ही, नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान करें और यथासंभव सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके.

ट्रैफिक सुधार के लिए दिल्ली सरकार की योजना

गौरतलब है कि कुछ महीने पहले दिल्ली सरकार ने रिंग रोड पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए एक नई योजना पेश की थी. इसके तहत लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा ने रिंग रोड के ऊपर एक एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव रखा था. इस परियोजना का उद्देश्य रिंग रोड पर लगने वाले बार-बार के जाम को कम करना और आवागमन को सुगम बनाना है.