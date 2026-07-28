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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP प्रोटेस्ट में शामिल 2873 लोगों की जांच, 989 का निकला क्रिमिनल रिकॉर्ड

CJP प्रोटेस्ट में शामिल 2873 लोगों की जांच, 989 का निकला क्रिमिनल रिकॉर्ड

Jantar Mantar Protest: जांच में सामने आया है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी मौजूद थे, जिनके खिलाफ एक-दो नहीं बल्कि कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. यानी ये ऐसे आरोपी हैं जो बार-बार अपराधों में शामिल रहे हैं.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 28 Jul 2026 07:28 AM (IST)
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दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन स्थल और उसके आसपास मौजूद लोगों की पुलिस जांच में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है. दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुल 2,873 लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की गई जिनमें से 989 लोगों का पहले से गंभीर आपराधिक मामलों में नाम दर्ज मिला. इनमें हत्या, हत्या की कोशिश, डकैती, लूट, रेप, अपहरण, आर्म्स एक्ट और नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों के आरोपी भी शामिल हैं.

पुलिस के आंकड़ों के अनुसार भीड़ में 101 लोग हत्या के मामलों, 62 लोग हत्या की कोशिश, 284 लोग डकैती और लूट, 61 लोग रेप, 6 लोग POCSO, 25 लोग महिलाओं से छेड़छाड़, 229 लोग आर्म्स एक्ट, 135 लोग झपटमारी, 19 लोग अपहरण और 67 लोग NDPS एक्ट से जुड़े मामलों में पहले से आरोपी रह चुके हैं.

यह भी पढ़ें: जंतर-मंतर पर प्रोटेस्टर्स की निगरानी गैर-कानूनी थी या नहीं? HC करेगा फैसला

सिर्फ आरोपी नहीं, कई आदतन अपराधी भी मिले

जांच में यह भी सामने आया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी मौजूद थे, जिनके खिलाफ एक-दो नहीं बल्कि कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. यानी ये ऐसे आरोपी हैं जो बार-बार अपराधों में शामिल रहे हैं

हत्या के आरोपी, जिन पर दर्ज हैं कई केस

हत्या के मामलों में शामिल 101 लोगों में से 42 लोगों के खिलाफ दो या उससे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें 12 ऐसे आरोपी हैं, जिन पर 10 या उससे ज्यादा केस दर्ज हैं..

लूट और डकैती के आरोपी भी शामिल 

डकैती और लूट के मामलों में शामिल 284 लोगों में से 155 लोगों पर दो या उससे ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. इनमें 31 आरोपी ऐसे हैं, जिनके खिलाफ 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं..

हत्या की कोशिश, रेप और NDPS के आरोपी भी

हत्या की कोशिश के 62 आरोपियों में 25 लोगों पर एक से ज्यादा केस हैं. रेप के 61 आरोपियों में 8, महिलाओं से छेड़छाड़ के 25 आरोपियों में 6, जबकि NDPS एक्ट के 67 आरोपियों में 9 लोगों के खिलाफ भी दो या उससे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं..

पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किए गए इन आंकड़ों से दावा किया गया है कि प्रदर्शन स्थल पर मौजूद भीड़ में केवल सामान्य लोग ही नहीं थे बल्कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी शामिल थे जिनका पहले से गंभीर अपराधों में लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. इनमें कई आदतन अपराधी हैं, जिन पर हत्या, हत्या की कोशिश, लूट, रेप, महिलाओं के खिलाफ अपराध, आर्म्स एक्ट और नशीले पदार्थों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में अगले 6 दिन तक गिरेगा तापमान, पढ़ें बदलते मौसम का अपडेट

Published at : 28 Jul 2026 07:28 AM (IST)
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