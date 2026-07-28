दिल्ली में अगले 6 दिन तक गिरेगा तापमान, पढ़ें बदलते मौसम का अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है. सोमवार (27 जुलाई) को हुई बारिश ने शहर के लोगों को उमस भी गर्मी से बड़ी राहत दी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद अगले 6 दिनों में शहर का अधिकतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.

IMD के अनुसार, सोमवार (27 जुलाई) को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 38.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है. इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 100 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 51 प्रतिशत रहा.

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पिछले 24 घंटों में हल्की बारिश से मिली राहत

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली. इस दौरान दिल्ली के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25-29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36-38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में सुबह 8:30 बजे तक बारिश नहीं हुई, लेकिन सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 8 मिमी बारिश दर्ज की गई. इस दौरान दक्षिण-पूर्वी दिशा से हवाएं चलीं, जिनकी गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रही.

अगले दो दिनों तक होगी बारिश

बात करें मंगलवार (28 जुलाई) के मौसम की तो IMD के अनुसार, आज आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है. सुबह से दोपहर के बीच अधिकतर इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश के आसार हैं. शाम या रात के समय कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ अलग-अलग इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावना है.

इस दौरान अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आनुमान है. विभाग ने आज मंगलवार और बुधवार के लिए दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 15-20 किमी प्रति घंटे की गति से सतही हवाएं चल सकती हैं, जो झोकों के साथ बढ़ भी सकती हैं.

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