दिल्ली-NCR के कई इलाकों में तेज बारिश, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत

दिल्ली का मौसम सुहाना हो गया है. राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार (29 जून) को तेज बारिश हो रही है. तापमान में गिरावट से शहर के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार (29 जून) के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया था.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान में दिल्ली के ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा. पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी और उमस ने लोगों का जीना दूभर कर रखा था लेकिन बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों ने राहत की सांस ली.

30 जून को कैसा रहेगा दिल्ली-NCR का मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक 30 जून को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. धूप निकलेगी और उमस लोगों को परेशान कर सकती है. हालांकि आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. इसके साथ शाम या रात के समय कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है. धूल भरी आंधी और तेज हवाएं भी चलने का अनुमान है. इसकी वजह से तापमान में मामूली गिरावट महसूस हो सकती है.

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दिल्ली में मानसून कब से होगा सक्रिय?

मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार (1 जुलाई) से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दिन से दिल्ली और आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई गई है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 5 से 6 दिनों के अंदर दक्षिण-पश्चिम मानसून के दिल्ली-NCR में पूरी तरह सक्रिय होने की संभावना है.

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