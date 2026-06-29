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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Metro Alert: तकनीकी खराबी से वायलेट लाइन पर सेवा बाधित, स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़, बढ़ी परेशानी

Delhi Metro Alert: तकनीकी खराबी से वायलेट लाइन पर सेवा बाधित, स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़, बढ़ी परेशानी

Delhi Metro Alert: दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. तकनीकी खराबी के चलते मेट्रो सेवा बाधित हो गई है. जिससे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ लग गई है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 29 Jun 2026 10:13 AM (IST)
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दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. तकनीकी खराबी के चलते वायलेट लाइन पर सेवा बाधित हुई है. इससे मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ लगी हुई है. यात्रियों को अन्य लाइंस इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. कश्मीर गेट से राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ रूट वाली वायलेट लाइन में तकनीकी खराबी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

हालांकि दिल्ली मेट्रो के ताजा अपडेट की मुताबिक सेवाओं को सामान्य रूप से दोबारा शुरू कर दिया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने इस बात की जानकारी दी है. फिलहाल सेवाएं शुरू होने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है.

डीएमआरसी ने सेवाओं को लेकर दिया ये अपडेट

दिल्ली मेट्रो ने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' के जरिए बताया कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर सिग्नल में खराबी की वजह से वायलेट लाइन पर ट्रेन सेवाओं में देरी हो रही है. अन्य सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य हैं. बता दें कि काफी देर से यात्री स्टेशन पर ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन खराबी की वजह से हुई देरी ने यात्रियों को मुसीबत में डाल दिया.

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मेट्रो कॉर्पोरेशन ने 9 बजकर 17 मिनट पर सिग्नल में खराबी की जानकारी दी थी. हालांकि 12 मिनट बाद इस रूट पर सेवाएं फिर शुरू कर दी गईं लगभग 20 मिनट यात्रियों को दिक्कत हुई. इस बीच दिल्ली मेट्रो की तरफ से अन्य लाइनों से यात्रा करने की सलाह दी गई थी. 

यात्रियों से भरा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन

तकनीकी खराबी के कारण देखते ही देखते यात्रियों की भारी भीड़ से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन खचा-खच भर गया. हालांकि अन्य मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ का यही हाल दिखाई दिया. मेट्रो स्टाफ द्वारा यात्रियों से संयम बरतने की अपील की गई.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 29 Jun 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Delhi Metro DMRC  DELHI NEWS
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