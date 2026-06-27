हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के कूड़े के पहाड़ हटाने की डेडलाइन फिर बढ़ी, इस साल पूरी तरह समाप्त करना मुश्किल

दिल्ली के कूड़े के पहाड़ हटाने की डेडलाइन फिर बढ़ी, इस साल पूरी तरह समाप्त करना मुश्किल

Delhi News In Hindi: दिल्ली के ओखला लैंडफिल को साफ करने की डेडलाइन दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गई. तीनों लैंडफिल साइटों पर लाखों टन कचरा बाकी है. मॉनसून और नए कचरे ने चुनौती बढ़ा दीहै.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 27 Jun 2026 05:59 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को हटाने की मुहिम एक बार फिर रफ्तार खोती नजर आ रही है. नगर निगम (MCD) ने ओखला लैंडफिल साइट को पूरी तरह कूड़ा मुक्त करने की समय सीमा तीसरी बार बढ़ा दी है. पहले जुलाई, फिर अक्टूबर और अब दिसंबर 2026 तक का नया लक्ष्य तय किया गया है. इस बढ़ती समय सीमा से साफ है कि राजधानी के तीनों प्रमुख कूड़े के पहाड़ों को इस साल पूरी तरह समाप्त करना मुश्किल होगा.

भलस्वा लैंडफिल में अभी 18.43 लाख टन, गाजीपुर में 68.90 लाख टन और ओखला लैंडफिल में 12.29 लाख टन कचरा मौजूद है. भलस्वा और ओखला को दिसंबर 2026 तक साफ करने का लक्ष्य है, जबकि गाजीपुर को दिसंबर 2027 तक. महापौर प्रवेश वाही ने बुधवार को निगमायुक्त संजीव खिरवार के साथ ओखला लैंडफिल का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने बताया कि पिछले दो वर्षों में पहुंचे नए कचरे ने ही नया पहाड़ बना लिया है, जिसके कारण डेडलाइन बढ़ानी पड़ी.

दिल्ली के मुंडका में सेप्टिक टैंक में गिरने से 3 लोगों की मौत, फैक्ट्री मालिक समेत 3 गिरफ्तार

मॉनसून बनेगा बड़ी बाधा, नया कचरा बढ़ा रहा चुनौती

जुलाई-अगस्त में मॉनसून के दौरान कचरा गीला हो जाएगा, जिससे प्रसंस्करण और निस्तारण की गति धीमी पड़ जाएगी. पुराने कचरे को हटाने के बावजूद नए कचरे का ढेर लगातार बढ़ रहा है. दिल्ली रोजाना 12,500 टन कचरा पैदा करती है, जिसमें से 4,858 टन का निस्तारण नहीं हो पा रहा है.

नए प्लांटों के निर्माण में हो रही देरी, लक्ष्य लगातार खिसक रहे

MCD ने अक्टूबर 2026 तक पांच नए कचरा निस्तारण प्लांट बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन मॉनसून और अन्य कारणों से इनके पूरा होने पर सवाल हैं. ओखला और तेहखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांटों की क्षमता 2000 टन प्रतिदिन बढ़ाने तथा बवाना और भलस्वा में 5000-5000 टन क्षमता वाले नए प्लांट लगाने की योजना है,

सरकार और MCD पर सवाल

वेस्ट टू एनर्जी परियोजनाएं पहले से ही दो साल पीछे चल रही हैं. स्थायी समिति के गठन में देरी ने पूरे प्रोजेक्ट को प्रभावित किया है. MCD का कहना है कि 23 एकड़ भूमि पहले ही कूड़ा मुक्त की जा चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है. महापौर प्रवेश वाही ने भरोसा जताया कि लक्ष्य हासिल किया जाएगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बिना नए कचरे के प्रभावी प्रबंधन के कूड़े के पहाड़ों को पूरी तरह समाप्त करना चुनौतीपूर्ण रहेगा.

Delhi Toll Plaza News: दिल्ली के 156 टोल नाके होंगे बैरियर-फ्री, बिना रुके गुजरेंगे वाहन; जानें क्या है व्यवस्था

Published at : 27 Jun 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Okhla Landfill Deadline Extended
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली के कूड़े के पहाड़ हटाने की डेडलाइन फिर बढ़ी, इस साल पूरी तरह समाप्त करना मुश्किल
दिल्ली के कूड़े के पहाड़ हटाने की डेडलाइन फिर बढ़ी, इस साल पूरी तरह समाप्त करना मुश्किल
दिल्ली NCR
दिल्ली के मुंडका में सेप्टिक टैंक में गिरने से 3 लोगों की मौत, फैक्ट्री मालिक समेत 3 गिरफ्तार
दिल्ली के मुंडका में सेप्टिक टैंक में गिरने से 3 लोगों की मौत, फैक्ट्री मालिक समेत 3 गिरफ्तार
दिल्ली NCR
Delhi Toll Plaza News: दिल्ली के 156 टोल नाके होंगे बैरियर-फ्री, बिना रुके गुजरेंगे वाहन; जानें क्या है व्यवस्था
दिल्ली के 156 टोल नाके होंगे बैरियर-फ्री, बिना रुके गुजरेंगे वाहन; जानें क्या है व्यवस्था
दिल्ली NCR
दिल्ली: फर्जी गैस कनेक्शन के मैसेज से महिला हुई साइबर ठगी का शिकार, मिनटों में उड़ाए 2.64 लाख रुपये
दिल्ली: फर्जी गैस कनेक्शन के मैसेज से महिला हुई साइबर ठगी का शिकार, मिनटों में उड़ाए 2.64 लाख रुपये
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Aarambhi का संगीत में साड़ी लुक, पर बेटे Vihan के साथ होने वाली है बड़ी अनहोनी!
Bollywood News: ऐश्वर्या राय के आइकॉनिक गाने 'इश्क कमीना' का हुआ रीमेक, नए अंदाज में रिलीज हुआ ट्रैक(27.06.26)
Mahindra BE 6 (Pack 2) ownership review | Auto Live #mahindra #mahindrabe6
US Iran War: सिंगापुर के जहाज पर हमला | Trump | Hormuz | IRGC | Netanyahu
Maharashtra TET Paper Leak: TET का पेपर लीक! कल होने वाली परीक्षा हुई रद्द | TET Exam Cancelled
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बिल्कुल गलत...', कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर आया राम माधव का बयान, जानें क्या बताया
'बिल्कुल गलत...', कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर आया राम माधव का बयान, जानें क्या बताया
महाराष्ट्र
मुंबई में मुहर्रम जुलूस में जहर से भरे चूहे मारने वाले 14900 कैप्सूल जब्त, बड़ी साजिश की आशंका
मुंबई में मुहर्रम जुलूस में जहर से भरे चूहे मारने वाले 14900 कैप्सूल जब्त, बड़ी साजिश की आशंका
क्रिकेट
भारत की हार पर रवींद्र जडेजा के कोच ने दिया बड़ा बयान, जो कहा वो भारतीय फैंस को जानना चाहिए
भारत की हार पर रवींद्र जडेजा के कोच ने दिया बड़ा बयान, जो कहा वो भारतीय फैंस को जानना चाहिए
विश्व
भारत के दौरे पर कब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? इंडिया-US डील पर बातचीत के बीच सर्जियो गोर ने बता दिया पूरा प्लान
भारत के दौरे पर कब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? इंडिया-US डील पर बातचीत के बीच सर्जियो गोर ने बता दिया पूरा प्लान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Records: 'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
ट्रेंडिंग
Video: जंगल में टाइगर्स की खूनी जंग, दरिंदों की दहाड़ से गूंजा जंगल- वीडियो देख छूट जाएंगे पसीने
जंगल में टाइगर्स की खूनी जंग, दरिंदों की दहाड़ से गूंजा जंगल- वीडियो देख छूट जाएंगे पसीने
ऑटो
अब Maruti ला रही सबसे छोटी और सस्ती SUV, टाटा पंच को देगी कड़ी टक्कर, जानिए डिटेल्स
अब Maruti ला रही सबसे छोटी और सस्ती SUV, टाटा पंच को देगी कड़ी टक्कर, जानिए डिटेल्स
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget