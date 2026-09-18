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दिल्ली-NCR में आज बारिश के आसार, बादल छाए रहेंगे; जानें मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं जो बारिश का कारण बनेंगे.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 18 Sep 2026 06:41 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में आज (18 सितंबर) बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक सुबह से शाम तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मानूसन की विदाई से पहले न्यूनतम बारिश के बादल बन रहे हैं. हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी में भारी बारिश या थंडरस्ट्रोम की चेतानी नहीं है.

दिन में तापमान 33 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. दिन में उमस का भी एहसास होगा. अगले 24 घंटे खुले मौसम के साथ बादल भी छाए रहने का अनुमान है.

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दोपहर तक हल्की बारिश 

मानूसन की विदाई के बीच यूपी-दिल्ली-एनसीआर में मौसम अपने तेवर अभी दिखा रहा है. गुरूवार को कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई थी तेज हवाओं के साथ. लेकिन मौमस विभाग के मुताबिक शुक्रवार को आंशिक बादलों के साथ मध्यम बारिश की संभावना है. सुबह तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि दिन चढ़ने के साथ तापमान 33 डिग्री से ऊपर जा सकता है. और आर्द्रता 60-80 फीसदी के बीच रहने का अनुमान है जो उमस बढ़ा देगी.

आसमान साफ के साथ बीच में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कुछ इलाकों में हल्की बारिश या द्रिजल हो सकती है. 5 से 12 फीसदी तक बारिश की संभावना बन रही है.आंधी या तूफान की कोई चेतावनी जारी नहीं की है.

मौसम दिन में साफ रहेगा 

मौम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे मौसम साफ बना रहेगा. बस आंशिक बादलों के चलते बारिश की संभावना है. गुरूवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में जहां बारिश हुई थी. वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई. जिससे पर्यटकों को काफी राहत मिली. आज पहाड़ी इलाकों में भी मौसम में बदलाव के संकेत हैं. चूंकि उत्तर भारत से अब मानसून कमजोर पड़ चुका है तो आने वाले दिनों में बारिश न के बराबर है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 18 Sep 2026 06:41 AM (IST)
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