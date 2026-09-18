दिल्ली-NCR में आज बारिश के आसार, बादल छाए रहेंगे; जानें मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में आज (18 सितंबर) बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक सुबह से शाम तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मानूसन की विदाई से पहले न्यूनतम बारिश के बादल बन रहे हैं. हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी में भारी बारिश या थंडरस्ट्रोम की चेतानी नहीं है.

दिन में तापमान 33 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. दिन में उमस का भी एहसास होगा. अगले 24 घंटे खुले मौसम के साथ बादल भी छाए रहने का अनुमान है.

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दोपहर तक हल्की बारिश

मानूसन की विदाई के बीच यूपी-दिल्ली-एनसीआर में मौसम अपने तेवर अभी दिखा रहा है. गुरूवार को कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई थी तेज हवाओं के साथ. लेकिन मौमस विभाग के मुताबिक शुक्रवार को आंशिक बादलों के साथ मध्यम बारिश की संभावना है. सुबह तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि दिन चढ़ने के साथ तापमान 33 डिग्री से ऊपर जा सकता है. और आर्द्रता 60-80 फीसदी के बीच रहने का अनुमान है जो उमस बढ़ा देगी.

आसमान साफ के साथ बीच में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कुछ इलाकों में हल्की बारिश या द्रिजल हो सकती है. 5 से 12 फीसदी तक बारिश की संभावना बन रही है.आंधी या तूफान की कोई चेतावनी जारी नहीं की है.

मौसम दिन में साफ रहेगा

मौम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे मौसम साफ बना रहेगा. बस आंशिक बादलों के चलते बारिश की संभावना है. गुरूवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में जहां बारिश हुई थी. वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई. जिससे पर्यटकों को काफी राहत मिली. आज पहाड़ी इलाकों में भी मौसम में बदलाव के संकेत हैं. चूंकि उत्तर भारत से अब मानसून कमजोर पड़ चुका है तो आने वाले दिनों में बारिश न के बराबर है.

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