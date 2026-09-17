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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDUSU में इस बार कौन? 18 सिंतबर को वोटिंग, मैदान में हैं ये उम्मीदवार

DUSU में इस बार कौन? 18 सिंतबर को वोटिंग, मैदान में हैं ये उम्मीदवार

DUSU चुनाव को लेकर शुक्रवार (18 सितंबर) को वोटिंग है. कुल 1,000 ईवीएम लगाई गई हैं. ABVP, NSUI, AISA और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (SFI) के लेफ्ट गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 17 Sep 2026 09:58 PM (IST)
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दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनाव को लेकर शुक्रवार (18 सितंबर) को वोटिंग होनी है. ABVP, NSUI और AISA-SFI गठबंधन जैसे बड़े छात्र संगठन छात्र राजनीति के इस अहम मुकाबले के लिए तैयार हैं. डे यानी दिन की क्लास के लिए सुबह 8.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम की क्लास के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 7.30 बजे तक वोट डाले जाएंगे. वोटों की गिनती 19 सितंबर को नॉर्थ कैंपस के यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पस हॉल में होगी.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के मुताबिक कुल 1,000 ईवीएम लगाई गई हैं, जिनमें से 960 का इस्तेमाल शुक्रवार को होगा और 40 रिजर्व में रहेंगी. मुख्य चुनाव अधिकारी राज किशोर शर्मा ने कहा कि शुक्रवार को कुल 12 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. अगर किसी EVM में कोई खराबी आती है, तो उन्हें तुरंत ठीक करने के लिए एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे.

19 सितंबर को होगी DUSU चुनाव को लेकर वोटों की गिनती

चीफ इलेक्शन ऑफिसर राज किशोर शर्मा ने आगे कहा, ''वोटिंग खत्म होने के बाद, EVM को पुलिस की सुरक्षा में मल्टीपर्पस हॉल ले जाया जाएगा, जहां शनिवार (19 सितंबर) को वोटों की गिनती के समय उन्हें खोला जाएगा. चार सेंट्रल पैनल पदों - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव - के लिए RSS से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), कांग्रेस समर्थित नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया (NSUI) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) व स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (SFI) के लेफ्ट गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है.

अहम रूट पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक

चुनाव प्रक्रिया से पहले यूनिवर्सिटी ने छत्र मार्ग, प्रोबिन रोड और यूनिवर्सिटी रोड जैसे अहम रूट पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है. वहीं छात्र संगठन क्लासरूम, कॉलेज कैंपस और सोशल मीडिया पर अपना प्रचार कर रहे हैं. यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी एडवाइजरी के मुताबिक, शुक्रवार और शनिवार को नतीजे घोषित होने तक ट्रैफिक पर रोक रहेगी. 2025 के चुनाव में, ABVP ने अध्यक्ष पद समेत चार सेंट्रल पैनल पदों में से तीन पर जीत हासिल की थी, जबकि NSUI ने उपाध्यक्ष पद जीता था.

प्रेसिडेंट पद पर ABVP के आर्यन मान ने की थी जीत हासिल

ABVP के आर्यन मान ने 28,841 वोटों से प्रेसिडेंट का पद पर जीत हासिल की थी, जबकि NSUI के राहुल झांसला ने 29,339 वोटों से वाइस-प्रेसिडेंट का पद पर जीत हासिल करने में कामयाबी पाई थी. ABVP के उम्मीदवार कुणाल चौधरी और दीपिका झा ने अपने विरोधियों को हराकर क्रमशः सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद पर कब्जा जमाया था. 

यश डबास ABVP ने प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार

इस साल, ABVP ने प्रेसिडेंट पद के लिए यश डबास, वाइस-प्रेसिडेंट के लिए इशू मौर्य, सेक्रेटरी के लिए रिया छावड़ी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए लक्ष्य राज सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है. दिल्ली के कंझावला के रहने वाले डबास, बुद्धिस्ट स्टडीज़ डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं और एक इंटरनेशनल लेवल के टेनिस खिलाड़ी हैं. ABVP के अनुसार, उन्होंने स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया में ITF प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है.

कैंपस लॉ सेंटर में लॉ के स्टूडेंट मौर्य 2021 से ABVP से जुड़े हैं, जबकि छावड़ी श्री अरबिंदो कॉलेज में BA प्रोग्राम की चौथे साल की स्टूडेंट और इंटर-कॉलेज बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं. संगठन ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंपस लॉ सेंटर में लॉ की पढ़ाई कर रहे सिंह ने एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हैंडबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. 

NSUI ने प्रेसिडेंट पद के लिए किसे उतारा?

NSUI ने प्रेसिडेंट पद के लिए विजय शंकर मीणा, वाइस-प्रेसिडेंट के लिए वीर छत्रथ, सेक्रेटरी के लिए नम्रता चौधरी और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए गोपाल चौधरी को नॉमिनेट किया है. संगठन ने कहा है कि उसका कैंपेन स्टूडेंट्स के हितों को प्राथमिकता देने और एक समृद्ध, सुरक्षित और बेहतर दिल्ली यूनिवर्सिटी बनाने पर फोकस होगा. 

सदस्यों ने बताया कि उनके 'माई कैंपस, माई मेनिफेस्टो' कैंपेन को स्टूडेंट्स से कई सुझाव मिले हैं, और इस पहल का मकसद उनकी चिंताओं को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करना है. इसी तरह, ABVP के 'माई DU, माई मेनिफेस्टो' कैंपेन ने भी स्टूडेंट्स से फीडबैक मांगा है, और संगठन ने स्टूडेंट्स के कल्याण और कैंपस सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया है.

AISA-SFI गठबंधन ने अध्यक्ष पद के लिए अनन्या रतूड़ी को उतारा

उधर, AISA-SFI गठबंधन ने अध्यक्ष पद के लिए अनन्या रतूड़ी, उपाध्यक्ष पद के लिए अक्षत शिखर, सचिव पद के लिए स्टैनज़िन डेस्क्योंग और संयुक्त सचिव पद के लिए बी. पारिजात को अपना प्रत्याशी बनाया है. गठबंधन ने अपने पैनल को वैकल्पिक राजनीति का प्रतिनिधि बताया है. बता दें कि इस महीने की शुरुआत में सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने की घटना में छात्रों समेत सात लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद अन्य मुद्दों के साथ-साथ छात्रों की सुरक्षा और रहने की व्यवस्था चुनाव के अहम मुद्दे बन गए हैं. 

इस घटना ने राजधानी में छात्रों के रहने की जगह की उपलब्धता और सुरक्षा पर फिर से ध्यान खींचा है. गठबंधन ने किफायती आवास और हॉस्टल सुविधाओं से जुड़ी मांगें उठाई हैं, जबकि ABVP ने अपने आवास एजेंडे को उजागर किया है, जिसमें स्टूडेंट हाउसिंग सेल और सुरक्षा ऑडिट के प्रस्ताव शामिल हैं.

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Published at : 17 Sep 2026 09:57 PM (IST)
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