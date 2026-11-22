दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में रहने वाले लोगों का मेट्रो तक पहुंचना अब पहले से आसान हो सकता है. लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक बनने वाले गोल्डन लाइन कॉरिडोर के आठ एलिवेटेड स्टेशनों का निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद है.

करीब 8.385 किलोमीटर लंबे इस रूट पर स्टेशन निर्माण का काम 137.92 करोड़ रुपये में आवंटित किया गया है. इसे 22 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. दूसरी ओर, गुरुग्राम के राजीव चौक से दिल्ली के यशोभूमि तक नई भूमिगत मेट्रो लाइन को भी दिल्ली सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है.

लाजपत नगर से साकेत तक आठ स्टेशनों का होगा निर्माण

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के मुताबिक, गोल्डन लाइन के तहत लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक 8.385 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है. इस रूट पर कुल आठ एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे. इनमें एंड्रयूज गंज, ग्रेटर कैलाश-1, चिराग दिल्ली, पुष्पा भुवन, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर और पुष्प विहार भी शामिल हैं. कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई थी. अब स्टेशन बनाने की दिशा में भी काम आगे बढ़ाया जा रहा है.

आठ में से साथ एलिवेटेड स्टेशनों के निर्माण का ठेका 137.92 करोड़ रुपये में दिया गया है. निर्माण एजेंसी को 22 महीने के भीतर काम पूरा करना होगा. लाजपत नगर स्टेशन का निर्माण अलग से आवंटित किया जाएगा. पूरी परियोजना को जून 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

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ग्रेटर कैलाश और साकेत के लोगों को मिलेगी सीधी राहत

इस कॉरिडोर का सबसे ज्यादा फायदा ग्रेटर कैलाश, चिराग दिल्ली, पुष्प विहार और साकेत के लोगों को मिलने की उम्मीद है. फिलहाल इन इलाकों के कई हिस्सों से नजदीकी मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए बस, ऑटो या निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है. नई लाइन शुरू होने के बाद स्थानीय बाजारों, शिक्षण संस्थानों, सरकारी दफ्तरों और साकेत के व्यावसायिक केंद्रों तक पहुंचना आसान होगा. दक्षिणी दिल्ली के उन इलाकों को भी मेट्रो नेटवर्क से बेहतर जुड़ाव मिलेगा, जहां अभी सार्वजनिक परिवहन के विकल्प सीमित हैं.

तीन मेट्रो लाइनों से जुड़ेगा लाजपत नगर स्टेशन

नए कॉरिडोर की खासियत इसके इंटरचेंज स्टेशन होंगे. लाजपत नगर में यात्री पिंक, वायलेट और गोल्डन लाइन के बीच मेट्रो बदल सकेंगे. वहीं, चिराग दिल्ली स्टेशन पर मजेंटा लाइन और गोल्डन लाइन के बीच इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी.

साकेत जी ब्लॉक स्टेशन को एयरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा. इससे एयरपोर्ट के साथ दिल्ली के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने के लिए यात्रियों को अतिरिक्त कनेक्टिविटी मिलेगी. इस रूट पर एक और खास योजना है. पहली बार तीन कोच वाली मेट्रो ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखा गया है.

राजीव चौक से यशोभूमि तक भूमिगत मेट्रो को मंजूरी

दिल्ली-एनसीआर के मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की दूसरी बड़ी योजना गुरुग्राम के राजीव चौक को दिल्ली के यशोभूमि (द्वारका सेक्टर-25) से जोड़ने की है. दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. डीएमआरसी की ओर से तैयार परियोजना की फाइल अब केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भेजी गई है. करीब 13,500 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में 20 किलोमीटर लंबा भूमिगत मेट्रो ट्रैक बनाने का प्रस्ताव है. यशोभूमि के अलावा रूट पर पांच स्टेशन भी प्रस्तावित हैं.

केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा. परियोजना को 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य है. इसके चालू होने पर इस रूट पर प्रतिदिन करीब डेढ़ लाख यात्रियों के सफर करने का अनुमान है. फिलहाल दिल्ली से गुरुग्राम के लिए यलो लाइन पर मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन तक सीधी मेट्रो सेवा उपलब्ध है. राजीव चौक-यशोभूमि कॉरिडोर बनने से गुरुग्राम और पश्चिमी दिल्ली के यात्रियों को आवागमन का एक नया विकल्प मिलेगा.