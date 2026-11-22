दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध के एक चौंकाने वाले मामले में 14 साल के नाबालिग को पकड़ा है. आरोप है कि उसने करीब 4,000 अग्निवीरों से जुड़ी निजी जानकारी हासिल कर उसे डार्क वेब पर बेचने की कोशिश की. इसके लिए उसने 500 अमेरिकी डॉलर (करीब 42 हजार रुपये) की कीमत मांगी थी. आरोपी हरियाणा के बल्लभगढ़ का रहने वाला है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसके पास मौजूद डेटा कितना असली है और कितने लोगों की जानकारी खतरे में पड़ सकती है.

जांच के मुताबिक, जिस वेबसाइट को निशाना बनाया गया, उसे पूर्व अग्निवीरों के रजिस्ट्रेशन और सरकारी विभागों में रोजगार के अवसर तलाशने के लिए तैयार किया गया था. यह एक टेस्ट वेबसाइट थी. आरोप है कि नाबालिग ने बिना अनुमति इस वेबसाइट तक पहुंच बनाई और वहां से जानकारी निकाल ली.

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डार्क वेब पर लगाया डेटा बेचने का विज्ञापन

वेबसाइट से जानकारी हासिल करने के बाद लड़के ने कथित तौर पर डार्क वेब पर एक विज्ञापन पोस्ट किया. इसमें उसने दावा किया कि उसके पास करीब 4,000 अग्निवीरों का निजी डेटा है. उसने इस जानकारी को 500 डॉलर में बेचने की पेशकश की थी. पुलिस अब यह पता कर रही है कि किसी व्यक्ति ने इस डेटा को खरीदा था या नहीं.

अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला है कि नाबालिग ने जानकारी हासिल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का इस्तेमाल किया था. हालांकि, वेबसाइट की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए उसने किस तकनीक का सहारा लिया, इसकी पड़ताल अभी जारी है.

गृह मंत्रालय से मांगा गया अग्निवीरों का आधिकारिक डेटा

दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने नाबालिग के डिजिटल उपकरणों से डेटा बरामद किया है. पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर अग्निवीरों का आधिकारिक डेटाबेस भी मांगा है. इसका मिलान करके पता लगाया जाएगा कि बरामद जानकारी वास्तविक है या नहीं.

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पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी. शुरुआती पूछताछ के बाद उसे परिवार के हवाले कर दिया गया. फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि डेटा लीक का दायरा कितना बड़ा है और इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है.