जिस पानी को साफ समझकर लोग रोज पी रहे हैं उसमें ऐसे केमिकल की मौजूदगी का खतरा सामने आया है. जो एक बार पर्यावरण और पानी में पहुंचने के बाद सालों तक बने रह सकते हैं. इन केमिकल को सामान्य तरीके से खत्म करना भी बेहद मुश्किल है.

यही वजह है कि इन्हें फॉरएवर केमिकल यानी हमेशा रहने वाले रसायन कहा जाता है. देश के अलग-अलग राज्यों के जल स्रोतों में इनकी मौजूदगी से जुड़े वैज्ञानिक अध्ययन सामने आने के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंभीर चिंता जताई है. ट्रिब्यूनल ने इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय समेत पांच बड़े संस्थानों को जवाब देने का आदेश दिया है.

पानी साफ करने के बाद भी नहीं निकल रहे केमिकल

यह पूरा मामला PFAS (Per- और Polyfluoroalkyl Substances) नाम के रसायनों से जुड़ा है. इनका इस्तेमाल कपड़ों पर खास तरह की कोटिंग करने और कई औद्योगिक उत्पादों को बनाने में किया जाता है. इन रसायनों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ये आसानी से टूटकर खत्म नहीं होते. पानी और मिट्टी में पहुंचने के बाद लंबे समय तक बने रहते हैं. चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कुछ अध्ययनों में पानी को साफ करने के बाद भी इनकी मौजूदगी सामने आई है. यानी जिस प्रक्रिया के जरिए पानी को पीने लायक बनाया जाता है वह इन रसायनों को पूरी तरह हटाने में सफल नहीं हो पा रही है.

चार राज्यों के पानी में मिले PFAS के अंश

NGT के सामने रखे गए वैज्ञानिक अध्ययनों में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के जल स्रोतों में PFAS की मौजूदगी का जिक्र किया गया है. ट्रिब्यूनल ने चेन्नई में हुए एक अध्ययन का भी संज्ञान लिया. इसमें कुछ PFAS रसायनों की मात्रा पानी साफ करने के बाद कच्चे पानी के मुकाबले ज्यादा पाई गई थी. इस निष्कर्ष ने पानी की सफाई और उसकी गुणवत्ता की निगरानी को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि. इसका मतलब यह नहीं है कि इन राज्यों के सभी पेयजल स्रोत दूषित हैं लेकिन अलग-अलग जगहों पर मिली मौजूदगी निश्चित रूप से जांच का विषय है.

कैंसर से भी जुड़ा है इन रसायनों का खतरा

इन रसायनों को लेकर चिंता सिर्फ पानी की गुणवत्ता तक सीमित नहीं है बल्कि लोगों की सेहत पर इनके संभावित असर को लेकर भी है. NGT के आदेश में वैज्ञानिक वर्गीकरण का हवाला देते हुए बताया गया है कि PFOA को इंसानों में कैंसर पैदा करने वाला माना गया है जबकि PFOS को संभावित रूप से कैंसरकारी श्रेणी में रखा गया है. ऐसे में लंबे समय तक इन रसायनों के संपर्क में रहने से जुड़े संभावित खतरों का पता लगाना जरूरी है. इसके लिए पानी की नियमित जांच और लोगों के संपर्क में आने वाले रसायनों की मात्रा का आकलन करना होगा.

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में पीने के पानी की गुणवत्ता तय करने वाले मानकों में PFAS के लिए अलग से कोई सीमा तय नहीं है. NGT ने अपने आदेश में पेयजल मानक IS 10500:2012 के तहत PFAS के विशेष मानक नहीं होने पर चिंता जताई है. इसके अलावा देश में ऐसा कोई व्यापक राष्ट्रीय डाटा भी नहीं है जिससे पता चल सके कि कितने इलाकों में ये रसायन मौजूद हैं और कितने लोग इनके संपर्क में आ रहे हैं. इनके निर्माण पर नियंत्रण लगाने के लिए विशेष नियामक पाबंदियों की कमी का मुद्दा भी सामने आया है.

पर्यावरण मंत्रालय से लेकर IIT तक को देना होगा जवाब

मामले की गंभीरता को देखते हुए NGT ने पांच संस्थानों को पक्षकार बनाया है। इनमें केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ,भारतीय मानक ब्यूरो , IIT मद्रास और CSIR-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च शामिल हैं। एनजीटी ने सभी को अपने-अपने जवाब हलफनामे के रूप में दाखिल करने का निर्देश दिया है. सभी संस्थानों को अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले अपना जवाब देना होगा.

मीडिया रिपोर्ट पर NGT ने खुद लिया संज्ञान

एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी से इन रसायनों को हटाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे हैं. .इसी रिपोर्ट के आधार पर NGT ने स्वतः संज्ञान लिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च 2027 को होगी. सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि संबंधित संस्थान पानी में इन रसायनों की मौजूदगी, उनकी जांच, स्वास्थ्य पर संभावित असर और इन्हें रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर क्या जानकारी देते हैं.