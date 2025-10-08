दिल्ली में आज फिर बरसेंगे बादल, ठंड का होगा एहसास, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है. इस बारिश ने जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत दी, वहीं कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखने को मिली. मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी 8 अक्टूबर को भी दिनभर हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी. इस दौरान तापमान अधिकतम 30 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. हवा में नमी ज्यादा रहने से ठंडक महसूस की जा रही है और लोग सुबह-शाम ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं.

बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत

पिछले कुछ दिनों से दिल्लीवासी उमस भरी गर्मी से परेशान थे, लेकिन सोमवार रात से शुरू हुई बारिश ने पूरे एनसीआर में मौसम बदल दिया. लगातार होती बूंदाबांदी ने राजधानी का माहौल ठंडा कर दिया है.

गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे इलाकों में भी लगातार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई. कई जगहों पर जलभराव और ट्रैफिक की वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन कुल मिलाकर मौसम ‘कूल-कूल’ बना हुआ है.

आज रहेगा बादलों का डेरा

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 8 अक्टूबर को पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे. बीच-बीच में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी. इस दौरान हवा की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. हवा में नमी लगभग 80% तक बनी रहेगी.

दिल्ली का एक्यूआई (AQI) फिलहाल 97 दर्ज किया गया है, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है. बारिश ने हवा को साफ कर दिया है, जिससे प्रदूषण में फिलहाल कमी आई है.

9 अक्टूबर से लौटेगी धूप

भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में मौसम साफ रहेगा. इन 5 दिनों में आसमान एकदम खुला रहेगा और सुबह से ही धूप खिली रहेगी.

मौसम विभाग ने बताया है कि अब बारिश की कोई संभावना नहीं है और हवा शुष्क रहेगी. यानी कुछ दिनों तक लोगों को फिर से धूप और गर्मी का सामना करना पड़ेगा.

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक दिन का तापमान बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात का तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.