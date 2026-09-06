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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRWeather Today: दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश का दौर जारी, IMD का अलर्ट

Weather Today: दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश का दौर जारी, IMD का अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में बारिश होने से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है. दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को हुई बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया था.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 06 Sep 2026 12:29 PM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में रविवार सुबह से ही बारिश हो रही है. नोएडा समेत कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो रही है. मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग की ओर से सोशल मीडिया पर जानकारी अपडेट की गई.

मौसम विभाग की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया, "उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र 6 सितंबर 2026 को सुबह 05:30 बजे दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके आस-पास के इलाकों में मौजूद था. इसके अगले 24 घंटों के दौरान पूर्व-उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है. इससे रविवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की आशंका है.

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस का अनुमान

बीते दिन भी दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली थी. बीते दिन दिल्ली-एनसीआर के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली. आईएमडी के अनुसार, रविवार को अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

बारिश होने से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है. दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को हुई बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया था. इंडिया गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा. 

राजस्थान और महाराष्ट्र में भी कई जगह पर बारिश

वहीं, मुंबई में भी रविवार सुबह से ही बारिश हो रही है. मुंबई के दहिसर, बोरीवली, कांदिवली, मलाड, गोरेगांव और जोगेश्वरी में बारिश हो रही है. राजस्थान में शनिवार को कई जगहों पर बारिश हुई थी. धौलपुर में भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर जलभराव हो गया, जबकि जयपुर में हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली थी. बारिश के कारण शहर भर में तापमान में भी गिरावट आ गई थी.

जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी का जलस्तर घटने के कारण सलाल बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं. भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अधिकारियों ने सुरक्षा संबंधी पाबंदियां बरकरार रखी हैं.

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Published at : 06 Sep 2026 12:17 PM (IST)
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