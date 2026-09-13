दिल्ली में छत से गिरने से युवक की संदिग्ध मौत, हादसा या धक्का जांच जारी!

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले के गांधीनगर इलाके में रविवार (13 सितंबर) सुबह एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर मौत हो गई. घटना नामदेव गली की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार पुलिस को रविवार सुबह 5:20 बजे सूचना मिली कि एक युवक सड़क पर नग्न अवस्था में पड़ा है और उसके सिर से खून बह रहा है. सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पुलिस के अनुसार, सड़क पर पड़े युवक के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पुलिस के अलावा क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक की मौत छत से दुर्घटनावश गिरने के कारण हुई या उसे किसी ने धक्का देकर नीचे गिराया.

मृतक पिछले दो सालों से एक कपड़ा फैक्ट्री में करता था काम

मृतक की पहचान 30 वर्षीय दीपक के रूप में हुई है. वह मूल रूप से किशनगंज, बिहार का रहने वाला था. परिजनों के मुताबिक दीपक पिछले करीब दो वर्षों से गांधीनगर इलाके में स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में काम कर रहा था और वह शादीशुदा भी था.

परिजनों को घटना की जानकारी उस समय मिली, जब पुलिस ने सुबह फैक्ट्री खुलवाई. मृतक के जीजा के भाई निरंजन कुमार सिंह ने बताया कि सुबह पुलिस की ओर से फैक्ट्री खुलवाए जाने के बाद उन्हें जानकारी मिली कि दीपक छत से गिर गया है और उसकी मौत हो गई है.

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शरीर पर आई चोटों से मिल सकती है जरूरी जानकारी

घटना के बाद इलाके में भी तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और फॉरेंसिक जांच के आधार पर पुलिस मौत की वजह का पता लगाने में जुटी है.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वास्तविक वजह और शरीर पर आई चोटों की प्रकृति को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है. फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और घटनास्थल से जुड़े अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है.

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