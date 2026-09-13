दिल्ली के स्वरूप नगर में भीषण आग, 6 घायल, मौके पर पहुंची फायर टीम

दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई. आग की चपेट में आने से 6 लोगों के घायल होने की खबर है. हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं. घटनास्थल पर आग बुझाने के लिए फायर सर्विस की 15 गाड़ियां तैनात हैं.

गोदाम में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटिंग ऑपरेशन जारी है. फिलहाल आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्वरूप नगर की गली नंबर 2 में एक फैक्ट्री में आग लग गई. घटना की सूचना स्वरूप नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई.

दिल्ली में छत से गिरने से युवक की संदिग्ध मौत, हादसा या धक्का जांच जारी!

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

पुलिस के अनुसार आग खसरा नंबर 357/58 स्थित इमारत के बेसमेंट और पहली मंजिल पर लगी. यह फैक्ट्री जूडो के कपड़े और मुक्केबाजी के दस्ताने बनाती है. आग से किसी को चोट नहीं आई. हालांकि, दहशत के कारण सामने वाली इमारत के कुछ निवासी अपने घरों से कूद गए. छह लोग घायल हो गए. सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया और वे खतरे से बाहर हैं. दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पा लिया गया है.

डीओ ए.के. जयसवाल ने एडीओ वाई.एस. मीना के माध्यम से आग पर काबू पाने के निर्देश दिए गए हैं और बताया कि आग रेक्सिन कतरन और सूती बुनाई के गोदाम में लगी थी. इमारत में बेसमेंट, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर टिन की शेड है, जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग गज है.

साथ ही, पास के घर के छह लोग धुएं में सांस लेने से घायल हो गए, जिन्हें बाबू जगजीवन राम अस्पताल (5 लोग) और बुराड़ी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. इस दौरान एक व्यक्ति, जो पास की इमारत से कूद गया और उसके दाहिने पैर में चोट आई है. पुलिस द्वारा हादसे की जांच की जा रही है. पुलिस आग लगने के कारणों का भी पता लगाने में जुट गई है.

भारत-अफगानिस्तान मैच से पहले दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह

